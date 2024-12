Világsztárok és Grammy-díjas előadók lépnek színpadra Mága Zoltán újévi gáláján

Minden eddiginél nagyobb szabású műsorral várja vendégeit Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a 2025-ös évet köszöntő újévi koncertjére, hogy a káprázatos látványvilág és díszletek között az európai kontinensünk sokszínű kulturális örökségét és közös értékeit bemutatva feledhetetlen estét szerezzen a Papp László Budapest Sportaréna 13 ezer fős közönségének. Az immáron 17. alkalommal megrendezésre kerülő újévi gálakoncert az Európai Unió egységét, a kulturális kapcsolatok szilárdságát is szimbolizálja, és ez a különleges ceremónia alkalmat nyújt arra is, hogy Magyarország megmutassa: a művészet a politikai nézetektől függetlenül egyetemes világnyelv, amely összeköti az embereket és a nemzeteket, hiszen a zene egyformán tud szólni kortól, nemtől és társadalmi csoporttól minden emberhez, éljen a föld bármely pontján.

A 2025-ös évet köszöntő újévi gálaesten színpadra lép az utánozhatatlan stílusában zenélő világhírű Gipsy Kings, akik számos feledhetetlen slágerükkel örvendeztetik meg a közönséget. Emellett különleges produkciójával fogja köszönteni a világ magyarságát és az Aréna közönségét az osztrák színpadok egyik kiemelkedő egyénisége, Herbert Lippert Grammy-díjas operaénekes, a bécsi operaház sztárja, illetve Vida Miknevičiūtė, litván opera-énekesnő, aki első helyezést és közönség díjat is nyert a hamburgi Robert Stolz “Viennese Operetta” versenyen, ezenkívül több német operaház, többek között a frankfurti állandó tagja, de énekelt már a Melbourne-i, moszkvai, bécsi operaházakban és a milánói Scalában is.

Németországot képviselve a Jürgen-Fehling Theaterpreis-díjas operaénekest, Daniel Szeili tenort láthatjuk, aki a Meiningeni és a Lübeck-i Színház állandó tagja, fellépett Európa számos rangos koncerttermében, operaházában, továbbá egyedi produkcióval készül Ilaria Della Bidia, olasz énekesnő is, aki Andrea Bocelli állandó duettpartnereként Olaszország egyik legismertebb hangja.

Dánia képviseletében Emmelie de Forest énekes lép színpadra, aki az Only Teardrops című dallal Malmőben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, de láthatja majd a közönség Írország képviseletében Ryan O’Shaughnessy énekest, aki a Britain’s Got Talent és a The Voice után fellépett az Eurovíziós dalfesztivál döntőjében is.