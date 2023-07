Vakolat borította be a IX. kerületi Drégely utca járdáját, az 5. szám alatti ház is életveszélyessé vált

Csütörtök délután temérdek mennyiségű vakolat borította be a IX. kerületi, Drégely utca 5. szám alatt lévő társasház előtti járdát. Az ott lakók aggodalmukat fejezték ki, miszerint életveszélyesen omlik a vakolat a házról – erről árulkodott egy figyelemfelkeltő szalag is, amit a ház elé húztak ki, elzárva ezzel a gyalogosközlekedést. A Metropol munkatársa péntek reggel a helyszínre látogatott, ahol akkorra már feltakarították a járdát, a törmeléket zsákokba szedték és a szalag is eltűnt, feltehetően ezzel megszűnt az omlásveszély.

A vakolatot zsákokba rakták Fotó: Metropol/MK

Arról nincs információnk, hogy magától hullott-e a vakolat ilyen mennyiségben a házról, vagy éppen a veszély megelőzése érdekében verték le, de ezeket a kérdéseket feltettük a Ferencvárosi Önkormányzatnak is, amint reagálnak, frissítjük cikkünket.

Az viszont tény, hogy a kerületben már régóta megoldatlan a Drégely utca ügye, hiszen ebben az utcában több romos épület is van. Mint ahogyan arról korábban írtunk, hiába hárították el a veszélyt és dúcolták alá a lépcsőházat a Drégely utca 12.-ben, a helyi lakosoknak továbbra is középkori körülmények között kell nap mint nap élniük. A társasházban több mint 50 ember él, akik kinti vécét használnak, ráadásul patkányok mászkálnak az otthonukban, penészedik a lakásuk, és még a vakolat is omlik.

Botrányos állapotban van a Drégely utca 5. száma alatti épület is Fotó: Metropol/MK

A legtöbb lakásban folyamatos a dohosodás, a falak be vannak ázva. A vakolat olyannyira omlik, hogy egyes helyeken már kézzel is ki lehet bontani a téglákat.

A szörnyű körülmények miatt a lakosok érthető módon már nagyon el vannak keseredve, mivel úgy érzik, hogy a kerület teljesen magukra hagyta őket.

Áldatlan állapotok uralkodnak a Drégely utca 12.-ben is Fotó: Metropol/Markovics Gábor

Az ügy pikantériája, hogy Baranyi Krisztina korábban arra szólított fel mindenkit, hogy ne riogassák az embereket, mivel a Drégely utca 10–12. szám alatti társasházak teljesen biztonságosak. A 9Tv YouTube-felületén azonban máig elérhető videó tanúsága szerint a politikus három éve viszont még teljesen mást gondolt ezekről az épületekről. A 2020-as felvétel alapján a polgármester akkor egész pontosan azt mondta, hogy a Vágóhíd utca 10. és a Drégely utca 10–12. szám alatti házakat le kell bontani, mivel azok életveszélyesekké váltak.

A bontások a Vágóhíd utca 10.-zel kezdődnek, azt fogjuk legelőször lebontani. A rangsorok úgy álltak össze, hogy a kerület legrosszabb műszaki állapotában lévő házait vettük legelőre, ahol már életveszélyes lakni

– nyilatkozta korábban Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere a 9Tv-nek.

A Drégely utcában lévő házak lebontásáról azonban azóta sincs hír.