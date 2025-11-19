RETRO RÁDIÓ

Végre elárulta Orbán Viktor: ez a kedvence – Videó

A miniszterelnök számára a tuti.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.19.
Módosítva: 2025.11.19.
Orbán Viktor csirkeláb kedvenc étel

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, nemrégiben Orbán Viktor egy kínai étteremben járt, ahol egy különleges ételt, csirkelábat fogyasztott.

Orbán Viktor, YouTube
Orbán Viktor – Fotó: YouTube

A speciális fogás kapcsán a miniszterelnök egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebből kiderült, hogy számára ez a tuti. A kormányfő a videóban elárulta, hogy a felesége a húslevesből csak a csirkelábat eszi meg.

Nálam a csirkeláb a tuti. A kínaiban is!

– fűzte a videóhoz Orbán Viktor, amelyet alább tudsz megtekinteni.

 

