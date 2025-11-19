Végre elárulta Orbán Viktor: ez a kedvence – Videó
A miniszterelnök számára a tuti.
Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, nemrégiben Orbán Viktor egy kínai étteremben járt, ahol egy különleges ételt, csirkelábat fogyasztott.
A speciális fogás kapcsán a miniszterelnök egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebből kiderült, hogy számára ez a tuti. A kormányfő a videóban elárulta, hogy a felesége a húslevesből csak a csirkelábat eszi meg.
Nálam a csirkeláb a tuti. A kínaiban is!
– fűzte a videóhoz Orbán Viktor, amelyet alább tudsz megtekinteni.
