Végre elárulta Orbán Viktor: ez a kedvence – Videó

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, nemrégiben Orbán Viktor egy kínai étteremben járt, ahol egy különleges ételt, csirkelábat fogyasztott.

Orbán Viktor – Fotó: YouTube

A speciális fogás kapcsán a miniszterelnök egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebből kiderült, hogy számára ez a tuti. A kormányfő a videóban elárulta, hogy a felesége a húslevesből csak a csirkelábat eszi meg.

Nálam a csirkeláb a tuti. A kínaiban is!

– fűzte a videóhoz Orbán Viktor, amelyet alább tudsz megtekinteni.