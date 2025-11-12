Nem hiszed el hol ebédelt Orbán Viktor!

Orbán Viktor a Facebook oldalán tette közzé, hol töltötte az ebédidőt. Az étterem dolgozóit igencsak meglepte döntésével.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Csirkeláb rendel!

- írta Facebook videójához a miniszterelnök. Az is kiderült a videóból, hogy Orbán Viktor rájött a csipős szószt titkára, miszerint az szója szósszal még intenzívebb. Az étterem vendégeivel is elbeszélgetett, és mindenki vele akart fotót készíteni.

A miniszterelnök képeket is osztott meg az ebédről Kőbányán.

A teljes videót itt nézheted meg: