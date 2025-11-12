RETRO RÁDIÓ

Nem hiszed el hol ebédelt Orbán Viktor!

Mindenki vele akart fotózkodni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 14:31
Módosítva: 2025.11.12. 15:59
Orbán Viktor miniszterelnök étterem

Orbán Viktor a Facebook oldalán tette közzé, hol töltötte az ebédidőt. Az étterem dolgozóit igencsak meglepte döntésével.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Csirkeláb rendel!

- írta Facebook videójához a miniszterelnök. Az is kiderült a videóból, hogy Orbán Viktor rájött a csipős szószt titkára, miszerint az szója szósszal még intenzívebb. Az étterem vendégeivel is elbeszélgetett, és mindenki vele akart fotót készíteni. 

A miniszterelnök képeket is osztott meg az ebédről Kőbányán.

A teljes videót itt nézheted meg:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
