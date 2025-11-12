RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre

Nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 14:09
Orbán Viktor Migrációs Paktum Magyarország

Orbán Viktor a Facebookon tette közzé álláspontját a Migrációs Paktummal kapcsolatban.

Orbán Viktor: a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre
Orbán Viktor: a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Orbán Viktor: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!

Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a Migrációs Paktumot. Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!

- írta Orbán Viktor a Facebookon.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu