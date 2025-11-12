Orbán Viktor: a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre
Nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!
Orbán Viktor a Facebookon tette közzé álláspontját a Migrációs Paktummal kapcsolatban.
Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a Migrációs Paktumot. Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!
- írta Orbán Viktor a Facebookon.
