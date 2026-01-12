Orbán Viktor: Nálunk nincs lapítás, nincs sunnyogás

A leginkább szembetűnő, hogy ellentétben az ellenfelünkkel nekik épek a hangszálaik. Van hangjuk. A mi jelöltjeinknek mindenük megvan. Hangjuk, véleményük, álláspontjuk, nézeteik és programjuk. És nem félnek ezekről beszélni. Mi nem lapítunk, nem sunyogunk. Mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé, újabb négyéves felhatalmazást kérve tőlük. Mi senkit nem nézünk le, senkiről nem feledkezünk el. Nekünk mindenki fontos.