Orbán Viktor: Nálunk nincs lapítás, nincs sunnyogás

Nem egy, hanem két teljes kormányt is ki tudna állítani Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 13:36
Mind a 106 jelölttel tárgyalt Orbán Viktor és mindegyikükkel meg is állapodott. „Erős csapat, olyan csapat, amely 106 válogatott, magas minőséget képviselő jelöltből áll. Olyan csapat, amelyből holnap ki tudnék állítani nem egy, hanem két teljes kormányt is.” - nyilatkozta a kormányfő a Fidesz-kongresszuson.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

A leginkább szembetűnő, hogy ellentétben az ellenfelünkkel nekik épek a hangszálaik. Van hangjuk. A mi jelöltjeinknek mindenük megvan. Hangjuk, véleményük, álláspontjuk, nézeteik és programjuk. És nem félnek ezekről beszélni. Mi nem lapítunk, nem sunyogunk. Mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé, újabb négyéves felhatalmazást kérve tőlük. Mi senkit nem nézünk le, senkiről nem feledkezünk el. Nekünk mindenki fontos.

- mondta Magyarország miniszterelnöke.

 

