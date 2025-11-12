RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: a tárgyalások Amerikában lezárultak, de...

Az amerikai csúcstalálkozóval nem ért véget a munka. Sőt!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 13:49
Módosítva: 2025.11.12. 13:49
Orbán Viktor munka megbeszélés

Kulisszák mögötti videófelvételt osztott meg közösségi oldalán Magyarország miniszterelnöke. Bár egy kőkemény és sikeres amerikai-magyar megbeszélésen van túl a magyar kormány, tévedés azt gondolni, hogy most jöhet a pihenés!

"Orbán Viktor"
Fotó: NurPhoto via AFP

A tárgyalások Amerikában lezárultak, de a feladatok még előttünk vannak. Nincs lazsálás, munka van!

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Majd a kormányfő által közzétett videó bepillantást enged abba, milyen komoly munka következik. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu