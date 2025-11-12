Orbán Viktor: a tárgyalások Amerikában lezárultak, de...
Az amerikai csúcstalálkozóval nem ért véget a munka. Sőt!
Kulisszák mögötti videófelvételt osztott meg közösségi oldalán Magyarország miniszterelnöke. Bár egy kőkemény és sikeres amerikai-magyar megbeszélésen van túl a magyar kormány, tévedés azt gondolni, hogy most jöhet a pihenés!
A tárgyalások Amerikában lezárultak, de a feladatok még előttünk vannak. Nincs lazsálás, munka van!
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Majd a kormányfő által közzétett videó bepillantást enged abba, milyen komoly munka következik.
