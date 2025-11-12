RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: lesz amerikai-orosz békekonferencia, márpedig Budapesten

Ami késik, az jön.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 13:40
Orbán Viktor Vlagyimir Putyin Donald Trump

Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán, választ adva a sokakat foglalkoztató kérdésre: lesz-e Budapesten Trump–Putyin csúcstalálkozó?

Hungarian PM Orban meets US president Trump. 2025.11.07.Orbán Viktor találkozó Trump találkozó
Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyalt pénteken. A megbeszélésen is szóba került a budapesti békecsúcs (Fotó: AFP / AFP)

Az amerikai-orosz megegyezés nem lehetetlenült el

– szögezte le Orbán Viktor. További részletek a miniszterelnök videójában:

