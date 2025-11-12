Orbán Viktor: lesz amerikai-orosz békekonferencia, márpedig Budapesten
Ami késik, az jön.
Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán, választ adva a sokakat foglalkoztató kérdésre: lesz-e Budapesten Trump–Putyin csúcstalálkozó?
Az amerikai-orosz megegyezés nem lehetetlenült el
– szögezte le Orbán Viktor. További részletek a miniszterelnök videójában:
