RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elárulta: ezért lesz Budapesten a békecsúcs

A közösségi oldalán tudatta a részleteket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 08:50
békecsúcs Trump-Putyin Orbán Viktor találkozó

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, heteken belül Budapesten kerül sor a Trump–Putyin-békecsúcsra, aminek a házigazdája Orbán Viktor lesz.

Orbán Viktor és Donald Trump
Orbán Viktor elárulta, miért esett a nagyhatalmak választása Budapestre Fotó: Koszticsák Szilárd /  Koszticsák Szilárd

A magyar kormányfő a békecsúcs kapcsán most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben elmagyarázta, hogy miért éppen Budapestre esett a nagyhatalmak választása.

Miért éppen Budapest? Tegnap óta sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A válasz egyszerű: mi maradtunk egyedül Európában a béke útján

- kezdte Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Orbán Viktor, majd így folytatta:

„A válasz egyszerű: mi maradtunk egyedül Európában a béke útján. Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele. És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja” - fejtette ki a kormányfő a posztjában.

Orbán Viktor szerint Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez.

És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább

- zárta a bejegyzését a miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu