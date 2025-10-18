Orbán Viktor elárulta: ezért lesz Budapesten a békecsúcs

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, heteken belül Budapesten kerül sor a Trump–Putyin-békecsúcsra, aminek a házigazdája Orbán Viktor lesz.

Orbán Viktor elárulta, miért esett a nagyhatalmak választása Budapestre Fotó: Koszticsák Szilárd / Koszticsák Szilárd

A magyar kormányfő a békecsúcs kapcsán most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben elmagyarázta, hogy miért éppen Budapestre esett a nagyhatalmak választása.

Miért éppen Budapest? Tegnap óta sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A válasz egyszerű: mi maradtunk egyedül Európában a béke útján

- kezdte Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Orbán Viktor, majd így folytatta:

„A válasz egyszerű: mi maradtunk egyedül Európában a béke útján. Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele. És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja” - fejtette ki a kormányfő a posztjában.

Orbán Viktor szerint Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez.

És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább

- zárta a bejegyzését a miniszterelnök.