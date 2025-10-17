RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elárulta, ekkor lehet a Budapesti Békecsúcs

Az amerikai és az orosz külügyminiszter nyitva maradt kérdéseket próbálja rendezni. A magyar miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában osztotta meg a részleteket

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 10:45
Vlagyimir Putyin Budapesti békecsúcs Donald Trump Orbán Viktor

A minap érkezett a hír, hogy Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, hogy kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. Orbán Viktor miniszerelnök nemrég elárulta, mikor lehet a Budapesti Békecsúcs.

Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher /  MTI

Az amerikai és az orosz külügyminiszter egy héten belül a nyitva maradt kérdéseket próbálja rendezni, és akkor rá egy hétre már létrejöhet Budapesten a Trump-Putyin találkozó

 – közölte Orbán Viktor azután, hogy Trump bejelentette, Budapesten találkozik Putyin elnökkel - írja Bors.

A kormányfő úgy fogalmazott, 

a békeküzdelmünk hároméves története jól mutatja, hogy a nagy ügyekben a legfontosabb az állhatatosság és az alázat. 

Mint mondta, a jó ügyek mellett ki kell tartani. A péntek reggeli interjúban a Kossuth rádióban kitért arra is, hogy az EU-ban - minket leszámítva -, mindenki háborúpárti, ezért logikusan kimaradtak a budapesti csúcsból, de nem szabadna kimaradniuk a békéből. Hangsúlyozta,

Európának ki kellene állnia a saját érdekei mellett és diplomáciai csatornát működtetnie, éppen úgy, ahogy Magyarország tette.

Hangsúlyozta: Európának a háború a legnagyobb baja, a háború folytatása pedig a baj folytatását jelenti. Az Európai Unió direktben elküldött 180 milliárd eurót ebbe a háborúba, de ha nem lenne háború, két-háromszorosára növekedne automatikusan a magyar fejlődés üteme. Ezért megéri a költség és a kényelmetlenség is, amit a budapestieknek majd el kell viselniük a csúcs alatt, ez megéri Magyarország számára, mert semmin nem tudunk annyi pénzt keresni, mint a békén - írja az Origo.

A miniszterelnök péntek reggel a közösségi oldalán azt írta:

Budapesti békecsúcs, égnek a vonalak. Magyarország készen áll!


Orbán Viktor: Magyarország az egyetlen hely, ahol meg lehet tartani a békecsúcsot

Orbán Viktor ugyancsak a Facebook-oldalán emelte ki: nem véletlen, hogy hazánk mellett döntött Donald Trump a békecsúcs helyszíneként.

Mi három éve nyíltan és hangosan a béke mellett állunk. Ezért Magyarország ma az egyetlen hely Európában, ahol meg lehet tartani egy Trump-Putyin találkozót.

- írta a miniszterelnök.


 

 

