Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin
A hírt az amerikai elnök jelentette be a közösségi oldalán.
Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – ezt az amerikai elnök jelentette be csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
Donald Trump Truth Social közösségi oldalán nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai-orosz előkészítő egyeztetésekről.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán reagált a hírre. Ezt írta:
