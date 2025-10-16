Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – ezt az amerikai elnök jelentette be csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.

Az amerikai elnök a közösségi oldalán jelenterte be: Budapesten találkozik Putyinnal (Fotó: AFP)

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai-orosz előkészítő egyeztetésekről.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán reagált a hírre. Ezt írta: