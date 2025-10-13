Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Orbán Viktort nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte. Donald Trump nem győzte dicsérni a magyar miniszterelnököt Egyiptomban.
„Sokan nem értenek velem egyet amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít" – mondta Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelenlévő vezetőket – írja a Magyar Nemzet.
Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk
– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelenlévő vezetőket.
Donald Trump azt is kiemelte, hogy a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon kívül, csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hétfőn reggel a közösségi médiában úgy fogalmazott:
A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor személyes meghívása ennek a szűk körnek a részeként Magyarország külpolitikai súlyának és következetes békepolitikájának komoly elismerése
– számolt be róla a Ripost.
