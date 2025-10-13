RETRO RÁDIÓ

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Orbán Viktort nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte. Donald Trump nem győzte dicsérni a magyar miniszterelnököt Egyiptomban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 20:35
Módosítva: 2025.10.13. 20:56
Orbán Viktor békecsúcs Donald Trump

„Sokan nem értenek velem egyet amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít" – mondta Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelenlévő vezetőket – írja a Magyar Nemzet.

Donald Trump beszédében külön is kiemelte OrbánViktort
Donald Trump beszédében külön is kiemelte OrbánViktort

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

 – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelenlévő vezetőket. 

Donald Trump azt is kiemelte, hogy a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon kívül, csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hétfőn reggel a közösségi médiában úgy fogalmazott:

A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor személyes meghívása ennek a szűk körnek a részeként Magyarország külpolitikai súlyának és következetes békepolitikájának komoly elismerése

– számolt be róla a Ripost.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu