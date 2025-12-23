Karácsonyi előtti Kormányinfó: Fontos bejelentéseket tett a kormány

RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter jelentette be a kormány döntéseit.

Szerző: Metropol
2025.12.23. 15:25
Módosítva: 2025.12.23. 15:54
Rendkívüli kormányinfóval jelentkezett Gulyás Gergely és Vitályos Eszter, ahol a kedd reggeli kormányülés döntéseit jelentették be. A legutóbbi sajtótájékoztatón ígértek egy Kormányinfót még az ünnepek előtt, amelyre most került sor. 

GULYÁS Gergely
Fotó: Máthé Zoltán

Kormányinfó: Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertették a kormányülés döntéseit

Gulyás Gergely a tájékoztató elején közölte, hogy a kormány mai ülésén tárgyaltak a január 1-jén életbe lépő intézkedésekről és beszámolót hallgattak meg az uniós csúcsról és mindarról, ami a magyar kormányt érinti. Közölte: januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása és életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége.

A családi adókedvezmény egymillió családot érint. Ennek köszönhetően két gyermek esetén havonta 83 ezer, három gyermek esetén havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál. 

Életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége, a 40 év alatti édesanyák esetében ez két gyermek vállalása esetén vehető igénybe. Van lehetőség rá, hogy az édesapa jövedelméből vegyék igénybe a szülők a kedvezményt – tette hozzá a miniszter.

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy megállapodás született a munkaadók és a munkavállalók között, így

januártól 322 800 ezer forint lesz a minimálbér összege.

A garantált bérminimum pedig 373 200 forint. A kis- és középvállalkozók alanyi áfamentességének mértéke húszmillió forintra emelkedik, a következő években 22 millióra, majd 24 millióra fogják emelni.

A 13. havi nyugdíj kifizetése mellett

megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését. 

  • Az átlagnyugdíj 250 ezer forintra emelkedik. 
  • A közszolgálati dolgozóknak ingatlanvásárlási segítséget nyújtanak egymillió forint értékben. 
  • Folytatják a tanárok bérének emelését, a diplomások átlagbérének 80 százalékát már elérték, ezt tartják, ezért jövőre tízszázalékos emelést kapnak a pedagógusok, így 936 ezer forint lesz az átlagbérük – sorolta a tárcavezető.

A kormányinfót itt lehet visszanézni:

 

