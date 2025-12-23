Orbán Viktor: Kimaxoljuk

Szenteste előtt egy nappal is komoly munka folyt a kormányban. Orbán Viktor miniszterelnök december 23-án tartott kormányülést, melynek eredményeiről délután számolnak majd be a Kormányinfón.

Orbán Viktor miniszterelnök december 23-án tartott kormányülést (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher – Képünk illusztráció)

Kimaxoljuk – azért még mára is maradt feladat

– összegezte Facebook-oldalán a miniszterelnök az év utolsó kormányülését az adventi koszorú árnyékában.