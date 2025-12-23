Orbán Viktor: Kimaxoljuk
Az év utolsó kormányülésére is maradt feladat.
Szenteste előtt egy nappal is komoly munka folyt a kormányban. Orbán Viktor miniszterelnök december 23-án tartott kormányülést, melynek eredményeiről délután számolnak majd be a Kormányinfón.
Kimaxoljuk – azért még mára is maradt feladat
– összegezte Facebook-oldalán a miniszterelnök az év utolsó kormányülését az adventi koszorú árnyékában.
