RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor hatalmas tévhitet cáfolt

Nem azért akarnak a nyugat-európai vezetők háborút, mert gonoszak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.23. 11:41
Módosítva: 2025.12.23. 11:50
Orbán Viktor tévhit háború

Magyarország miniszterelnöke egy háborúval kapcsolatos óriási tévhitet cáfolt a Facebook-oldalán. „A nyugat-európai vezetők háborút akarnak. Természetesen nem  azért, mert gonoszak lennének” – írja Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Orbán Viktor hatalmas tévhitet cáfolt (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Nem arról van szó, hogy van valahol egy mesterterv, és ül valahol egy gonosz alak, és akkor ott szövi a szálakat. Hanem az történik, hogy van egy katonai konfliktus, és mindenki elkezdte keresni, hogy ez milyen lehetőséget tartogat a számára. Sokan akarnak háborút, de nem mind ugyanabból az okból

– közölte Orbán Viktor. Hogy mik ezek az okok? A miniszterelnök alábbi videójából kiderül!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu