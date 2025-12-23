Orbán Viktor hatalmas tévhitet cáfolt
Nem azért akarnak a nyugat-európai vezetők háborút, mert gonoszak.
Magyarország miniszterelnöke egy háborúval kapcsolatos óriási tévhitet cáfolt a Facebook-oldalán. „A nyugat-európai vezetők háborút akarnak. Természetesen nem azért, mert gonoszak lennének” – írja Orbán Viktor.
Nem arról van szó, hogy van valahol egy mesterterv, és ül valahol egy gonosz alak, és akkor ott szövi a szálakat. Hanem az történik, hogy van egy katonai konfliktus, és mindenki elkezdte keresni, hogy ez milyen lehetőséget tartogat a számára. Sokan akarnak háborút, de nem mind ugyanabból az okból
– közölte Orbán Viktor. Hogy mik ezek az okok? A miniszterelnök alábbi videójából kiderül!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre