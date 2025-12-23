Magyarország miniszterelnöke egy háborúval kapcsolatos óriási tévhitet cáfolt a Facebook-oldalán. „A nyugat-európai vezetők háborút akarnak. Természetesen nem azért, mert gonoszak lennének” – írja Orbán Viktor.

Orbán Viktor hatalmas tévhitet cáfolt (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Nem arról van szó, hogy van valahol egy mesterterv, és ül valahol egy gonosz alak, és akkor ott szövi a szálakat. Hanem az történik, hogy van egy katonai konfliktus, és mindenki elkezdte keresni, hogy ez milyen lehetőséget tartogat a számára. Sokan akarnak háborút, de nem mind ugyanabból az okból

– közölte Orbán Viktor. Hogy mik ezek az okok? A miniszterelnök alábbi videójából kiderül!