„Tartalékokat is képeztem”: Orbán Viktor sejtelmesen készül az ünnepekre

A miniszterelnök soha nem hallott titkokat mond el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.23. 14:38
Módosítva: 2025.12.23. 14:42
orbán viktor ünnep kormány

Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg, hogy a kormány tagjai hogyan készülnek az ünnepekre.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Készülődés hogy áll?

A kormány néhány tagja még közel sincs kész az ünnepekre, míg másoknak már csak egy levest kell összedobniuk ahhoz, hogy kipipálják a karácsonyi készülődést. A videóból az is kiderül, hogy Orbán Viktor mivel oldja meg, ha valamit mégis elfelejtett:

 

