„Tartalékokat is képeztem”: Orbán Viktor sejtelmesen készül az ünnepekre
A miniszterelnök soha nem hallott titkokat mond el.
Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg, hogy a kormány tagjai hogyan készülnek az ünnepekre.
Orbán Viktor: Készülődés hogy áll?
A kormány néhány tagja még közel sincs kész az ünnepekre, míg másoknak már csak egy levest kell összedobniuk ahhoz, hogy kipipálják a karácsonyi készülődést. A videóból az is kiderül, hogy Orbán Viktor mivel oldja meg, ha valamit mégis elfelejtett:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre