Elképesztő felvételeket osztott meg Orbán Viktor - Videó!

Most először láthatjuk, mi zajlott a háttérben. Orbán Viktor bepillantást engedett a kulisszák mögé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 10:24
Donald Trump Orbán Viktor rezsicsökkentés

"Pillants be a WizzAir Force One-ra!" - írja Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni út után készült videófelvételekhez legfrissebb bejegyzésében, amit a közösségi média oldalán osztott meg.

 Orbán Viktor hihetetlen felvételeket osztott meg. Fotó: AFP /  AFP

Jó kedvűen és energikusan érkezett vissza a kormánystáb az Egyesült Államokban tett látogatásuk után. Van miért örülni, hiszen Orbán Viktor és Donald Trump sikeres csúcstalálkozójának köszönhetően Magyarország továbbra is biztosítani tudja a rezsicsökkentést. A tárgyalások eredményeként az ország teljes mentességet kapott az orosz gázra kivetett amerikai szankciók alól, így a magyarok számára változatlanul Európa legalacsonyabb gázára marad érvényben. 

 

