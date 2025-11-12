Elképesztő felvételeket osztott meg Orbán Viktor - Videó!
Most először láthatjuk, mi zajlott a háttérben. Orbán Viktor bepillantást engedett a kulisszák mögé.
"Pillants be a WizzAir Force One-ra!" - írja Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni út után készült videófelvételekhez legfrissebb bejegyzésében, amit a közösségi média oldalán osztott meg.
Jó kedvűen és energikusan érkezett vissza a kormánystáb az Egyesült Államokban tett látogatásuk után. Van miért örülni, hiszen Orbán Viktor és Donald Trump sikeres csúcstalálkozójának köszönhetően Magyarország továbbra is biztosítani tudja a rezsicsökkentést. A tárgyalások eredményeként az ország teljes mentességet kapott az orosz gázra kivetett amerikai szankciók alól, így a magyarok számára változatlanul Európa legalacsonyabb gázára marad érvényben.
