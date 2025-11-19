Villámcsapás érte az anyát - a mennyország egyáltalán nem olyan, mint elképzelte

Az édesanya, aki korábban kételkedett a mennyország létezésében, azt mondja, teljesen megváltozott a világnézete, miután villám sújtotta. Elizabeth Krohn épp a zsinagóga felé tartott, amikor egy pillanat alatt felfordult a világ.

Villámcsapás érte és a mennyországba került Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Villámcsapás érte az édesanyát, és a mennyországban döntés elé állították

Elindultunk, és hirtelen olyan hideg érzés lett a levegőben, mint a statikus elektromosság. A kezem előttem volt, lenéztem, és azt gondoltam: Ez hülyeség, nem így kéne tartanom az esernyőt. Amint ez átfutott a fejemben, egy hatalmas villámcsapás érte az esernyő tetejét

- emlékezett vissza.

Nem sokkal később Elizabeth észrevett egy testet a földön, ráismert, hogy ez a saját teste.

Amint rájöttem, hogy meghaltam, fény jelent meg. Ez a fény teljes volt, élt, tudatos volt, és arra hívott, kövessem. Egy helyre vezetett, amit én csak kertnek hívtam. Nem olyan kert volt, mint amilyet a földön elképzelnél. Nincsenek szavak, amelyekkel pontosan le lehetne írni, hol voltam. Minden tökéletes volt. Ez a hely maga volt a mennyország

- mesélte a Coming Home YouTube-csatornának.

Röviddel ezután beszélgetést folytatott Istennel, a tavaly elhunyt nagyapja hangján keresztül, a zsinagógai szertartás során. Azt állította, hogy ez a túlvilági találkozás mély megértést adott számára az idő és a tér kapcsolatáról.

Elizabethnek ezután választás elé kellett állnia a további sorsát illetően:

Visszamehetsz, maradhatsz itt a kertben

- mondta neki a hang: ,,Egy gyönyörű út vezetett a jobbra lévő hegyvonulatokhoz. Ha maradok, ezen az úton mehettem volna át a hegyeken. Egész idő alatt, amíg ott voltam, minden tökéletes volt, semmit sem kérhettem volna. Minden, amire szükségem volt, ott volt. Miért mennék vissza?"

Azonban Isten azt mondta neki, hogy van még tennivalója az életben. Meg fog születni harmadik gyermeke, egy kislány, aki őket választotta szülőknek. Ez megkönnyítette Elizabeth döntését, és visszajött. Amikor magához tért, újra az esőben találta magát, a zsinagóga emberei pedig siettek, hogy segítsenek neki. Teljesen tisztában volt azzal, ami történt, de úgy döntött, nem beszél róla, félt, hogy kinevetik.