Két halálközeli élmény után: egy nő elmeséli, milyen a túlvilág

Deborah Prum első halálközeli élménye az 1980-as években történt, amikor koraszüléssel szült.

Két életveszélyes helyzet, két halálközeli élmény Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ezt látta a túloldalon két halálközeli élmény után

Veszélyesen magas vérnyomást, alacsony vérsejtszámot, májproblémákat tapasztalt, és görcsrohamokkal küzdött a félelmetes események idején. Miközben az orvosok igyekeztek megmenteni az ő és a kisfia életét, Deborah szerint testen kívüli élménye volt, és a kórház mennyezete fölött lebegve látta magát, ahogy letekint mindenre. Ebben az időszakban sem fájdalmat, sem érzelmet nem tapasztalt.

Hirtelen a lényem egy sarokban volt a szobában, és mindenre lenéztem. Ebben a pillanatban tényleg semmit sem éreztem. Teljesen közömbös voltam, csak figyeltem a helyzetet, majd semmi

- idézte fel a virginiai anyuka.

Ekkor Deborah majdnem meghalt. Olyan súlyosan beteg volt, hogy három napos kómába került, mivel testének számos rendszere leállt. Bár az állapota kritikus volt, szerencsére túlélte.

Ez azonban nem volt az egyetlen közeli találkozása a halállal, hiszen 20 évvel később egy életveszélyes autóbalesetben is részesült.

Deborah és férje a kocsiban egy kereszteződésnél a zöld lámpához közeledtek, amikor látta, hogy fények közelednek feléjük.

A következő pillanatban egy sárga térben találtam magam, mintha egy nagy sárga pudingba zuhantam volna. Teljesen körülvettek a sárga fények

- mesélte.

Ahogy az első halálközeli élménye során, Deborah ezúttal sem érzett kötődést önmagához, de a legmélyebb békét és csendes örömöt tapasztalta.

Még mindig bűntudatot érzek emiatt, de nem akartam visszajönni. Nem tudom, hol voltam, de nem akartam visszajönni. Aztán valahogy vonakodva visszatértem ehhez az őrült jelenethez: a férjem szemüvege eltört, vér csorgott az arcán, és… nagyon sápadt volt

- vallotta be Deborah.

Egy ponton azt érezte, hogy egy férfi fogja a kezét, de a férje szerint senkit nem látott, aki ezt tette volna. Deborahnak hónapokba telt, mire felépült a balesetből. Bár hosszú időbe telt, végül teljesen felgyógyult - írja a Ladbible.