„Hét másodpercig halott voltam: három spirituális vezető ekkor fontos döntés elé állított!”

Egy spanyol idegtudós számolt be a halálközeli élményéről, melynek során hét másodpercig halott volt. Az eset néhány évvel ezelőtt történt, amikor az orvos dr. Álex Gómez Marín belső vérzést szenvedett, amely többnapos kórházi kezelést igényelt. Az életveszélyes krízis során a teste klinikai értelemben leállt, és a szíve is hét másodpercre megszűnt dobogni. Az orvos elmondása szerint abban a pillanatban olyasmin ment keresztül, amely szembenállt minden tudományos magyarázattal.

Hét másodpercig halott volt: most elmesélte, mit látott odaát / Fotó: Alexander Grey / unsplash.com – Képünk illusztráció

Ezt látta az orvos, mialatt hét másodpercig halott volt

Hét másodperc alatt történt. Egy alagútban voltam, ami valójában egy kút volt. Más szóval felfelé és a magasba néztem

– emlékezett vissza dr. Marín, aki szerint mindent éteri arany fény borított be.

Három alak várakozott rám. Egy lámpa előtt álltak. Láttam őket, láttam a sziluettjeiket, és pontosan tudtam, hogy kik ők. Semmi kétségem nem volt felőle. Abban a pillanatban azt is tudtam, hogy befogadnak, és ha elfogadom a segítségüket, meg fogok halni

– árulta el az orvos a La Rosa de los Vientos című spanyol rádióműsorban: a megpróbáltatásairól beszámolva azt is elmondta, hogy úgy érezte, telepatikusan kapcsolódik a három rejtélyes lényhez, anélkül, hogy beszélt volna velük.

A három entitás ezután választás elé állította dr. Marínt: visszatér a földi életébe, vagy pedig elhagyja azt a világot. Az orvos pedig habozás nélkül döntött.

Megköszöntem nekik, és azt mondtam, hogy még nem akarok meghalni. Úgy döntöttem, hogy visszatérek, és abban a pillanatban megnyugodtam

– tette hozzá az orvos, aki elméleti fizikából doktorált, biofizikából mesterdiplomát szerzett a Barcelonai Egyetemen, a bizarr halálközeli élmény pedig szerinte sem az álomhoz, sem a hallucinációhoz nem hasonlított, sokkal inkább valami olyasmihez, ami valóságosabb volt a valóságnál is.

Hét másodpercig voltam a másik oldalon. Egy kútban voltam, fölöttem aranyló fénnyel és három spirituális vezetővel, akik felajánlották a segítségüket abban, hogy továbbléphessek. Abban a pillanatban úgy döntöttem, hogy visszatérek. A kislányaimra gondoltam, és kértem, hadd jöhessek vissza

– foglalta össze a történteket a doktor, kiemelve, egy olyan érzés fogta el akkor, amelyre egyszerűen nincs tudományos magyarázat, a túlvilági élmény pedig alapvetően változtatta meg a tudatról és az emberi élet céljáról alkotott felfogását – írja a Daily Star.