Kiderült: hazudott a budapestieknek Karácsony Gergely

„Karácsony Gergely ferdít és szándékosan félrevezeti a budapestieket” – buktatta le a főpolgármestert Szentkirályi Alexandra. A Fidesz budapesti szervezetének elnöke elmondta, hogy a főpolgármester bejelentésével ellentétben az államnak nem kell visszafizetnie semmit, a törvényszék sem a szolidaritási adó mértékét, sem az alapját nem vitatta.

Szentkirályi Alexandra ismét lebuktatta Karácsony Gergelyt, aki szerinte félrevezette a budapestieket (Fotó: Mirkó István)

Mint ismert, kedden Karácsony Gergely arról tájékoztatta a budapestieket, hogy a Magyar Államkincstár jogszerűtlenül tartja a számláján a fővárost megillető 28 milliárd forintot, ami a bírósági ítélet szerint is visszajár a fővárosnak, azaz győzött az általa indított, a szolidaritási adó jogszerűségét firtató ügy. A balliberális városvezetés egyúttal azt is bejelentette, hogy az ítélet okán visszajáró pénzt a napokban a kormány és egy arab befektető által aláírt, Grand Budapest Projekt megakadályozására fordítaná. Mert mint fogalmazott Karácsony, a szerződés nyilvánosságra kerülését követően kiderült számukra, hogy a főváros cégének, a Budapesti Közműveknek (BKM) elővásárlási joga van Rákosrendező egy részére. És mivel „Éppen most kerestünk a fővárosnak 28 milliárd forintot, mi vesszük meg a területet” – summázta a főpolgármester, aki már a markában érezte a pénzt, de mint Szentkirályi Alexandra mondta, ez csak félrevezetés volt, hiszen Karácsony Gergely – immár a Tisza Párttal a háttérben –, csak a csőd elől menekül.

Megint lebukott Karácsony Gergely

Az igazság az, hogy a bíróság nem rendelt el visszafizetést, és a szolidaritási hozzájárulás mértékét és alapját sem vitatta. Karácsonyék tehát most nem csinálnak mást, mint hogy menekülnek a csőd elől, amit szövetségeseikkel együtt idéztek elő – mutatott rá Szentkirályi Alexandra, aki hozzátette:

A bírósági ítélet nem mentesíti Karácsonyékat a felelősség alól abban, hogy a főváros a csőd szélén áll. Ráadásul a főváros költségvetése továbbra is törvénytelen, a jogszabályokat pedig mindenkinek be kell tartania

– mondta a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Karácsony bejelentésére a MÁK is reagált

A Magyar Államkincstár közleményben szintén arról tájékoztatott, hogy nem jár vissza pénz a fővárosnak, továbbra is fizetniük kell a szolidaritási adót. Hozzátették: „A Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Államkincstár között a 2023. évi szolidaritási hozzájárulás tárgyában a bíróság kihirdetett ítéletében kizárólag eljárásjogi hibát állapított meg. A bíróság a kihirdetett ítéletével a Kincstárt nem kötelezte a 2023. évi beszedett összegek visszafizetésére. A fővárosnak, mint mindenki másnak, minden adót a jövőben is be kell fizetnie”

Szentkirályi Alexandra videóját itt nézheted meg: