Karácsony Gergelyék elfogadták Budapest törvénytelen csődköltségvetését: felállt a Tisza-DK-Karácsony koalíció

Nem tudok elmenni amellett a politikai alku mellett, amit itt most láthatunk. Ez nem titok és a tiszások is elmondták már többször, hogy ők megzsarolták önt, amire azt mondta, hogy nem fog eleget tenni a zsarolásnak. Most mégis ezt teszi, főpolgármester úr. A Tisza azzal zsarolta önt, hogy addig nem hajlandó önnek megszavazni semmit, amíg nincs új szervezeti és működési szabályzat. És most, úgy tűnik, ön ma ad hoc behozza az SZMSZ-t és eleget tesz a Tisza zsarolásának. Láttuk, hogy az ülés előtt főpolgármester úr a DK-val, a Tiszával és Vitézy Dáviddal egyeztetett. Viszont felhívnám mindenki figyelmét, ha ezt a költségvetést elfogadják, annak minden jogi következményét is vállalják