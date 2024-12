Azt mondani, hogy nem tudja a főpolgármesteri hivatal, hogy mennyi szolidaritási adót kell fizetnie a fővárosnak, azzal ön félrevezeti az egész közgyűlést és a budapestieket is. Hiszen az előterjesztés anyagában le van írva a számításhoz szükséges képlet, ahogyan az összeg és az is, hogy ezt nem fizetnék be. Ez pedig egy olyan költségvetési bizonytalanságot jelent a 2025-ös évre, aminek a vége minden budapestinek fájni fog. Ez az ön felelőssége, főpolgármester úr. Az is elfogadhatatlan, hogy bár papíron – de mindenki látja –, de valójában ez egy mínuszos költségvetés. Önök úgy akarják működtetni ezt a város, ahogyan az előző 5 évben is tették, azaz Budapest nem fejlődik és nem is gyarapodik ennek köszönhetően