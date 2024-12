Ma tárgyalják a fővárosi költségvetést: Karácsonyék tönkretették Budapestet, és ezt most be is ismerték

Az elmúlt öt év legemblematikusabb kérdését tárgyalja ma az új fővárosi közgyűlés, azt, amelyik kapcsán a főpolgármester évről-évre előadta a hattyú halálát. Áldozati pózban a kormányra mutogatott és adósságspirálba vitte Budapestet. Miközben Gyurcsány embereire két kézzel szórta a pénzt, a város utcáin és a lakosságon spórolt. Karácsony Gergely most is eltáncolta az "utolsót", először azzal jött, hogy az aktuális 2025-ös költségvetésben nem számol a törvény szerinti, szegényebb településeknek fizetendő szolidaritási adó befizetésével, majd néhány nap múlva újságírói kérdésre belengették, hogy amúgy csak január másodikáig van pénze a fővárosnak. Bocs...

Fővárosi költségvetés: Karácsonyék tönkretették Budapestet Fotó: MW

Óriási vita várható a mai közgyűlésen, az új képviselők a közelmúltban szembesültek ugyanis a korábbi városvezetés gazdálkodásával, amely nyilvánvalóan alapja a jövő évi gazdálkodásnak is. Nagy kérdés, hogy Karácsony el tudja-e fogadtatni az általa elképzelt jövőt anélkül, hogy ne essenek ki újabb csontvázak a szekrényből. Az már most tudható, hogy Szentkirályi Alexandra és a Fidesz-KDNP frakció szerint a Karácsony Gergely-féle jövő évi költségvetéstervezet úgy, ahogy van, beismerése annak, hogy a szivárványkoalíció tönkretette Budapestet, fejőstehénnek nézte a fővárosiakat és valahová elfolyt a pénz. De az anyagból az is kiderül, hogy a főpolgármester valamiért azt gondolja, megúszhatja azt, amit mindenki másnak kötelező teljesíteni. Budapest balliberális főpolgármestere ugyanis azzal haknizik egy hete, hogy belengette: a szegényebb településeknek járó teljes szolidaritási adó megfizetését ,megtagadja.

Karácsony Gergely benyújtotta Budapest csődköltségvetését. A főpolgármester bejelentette, hogy törvényes költségvetést nem tudnak és nem is akarnak csinálni. Annak ellenére, hogy nemrég főpolgármesteri esküt tett arra, Magyarország törvényeit betartja és betartatja. A balliberális városvezetés 5 év alatt eljutott a 200 milliárdos tartaléktól egy tulajdonképpen beismert csődhöz. A kormányzati beruházásokon kívül nagy fővárosi beruházás nem történt, az utak szörnyű állapotban, az utcákon szemét és kosz. Közben pedig milliárdos tételek vándoroltak a Gyurcsány-embereknek, hídpénz-botrány és korrupciótól hemzsegő Városháza tetézte a főváros gondjait. Magyarországon mindenkinek be kell tartani a szabályokat, különben a bíróságon találja magát. Karácsony miért gondolja, hogy ő a törvények fölött áll?

– véleményezte a főváros állapotát Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: "A szivárványkoalíció tönkretette Budapestet és ezt most be is ismerték".