Budapest: Csődköltségvetést nyújtott be Karácsony Gergely, ez felér egy vallomással– mondja Szentkirályi Alexandra

"Az anyagból nyilvánvaló az is, hogy a főpolgármester hivatala egy csődköltségvetést nyújtott be, nagy energiákat fektetett abba, hogy eldugdossák a sorok közé a számokat, de azt is beismerték, hogy sürgős hitel nélkül már január másodikára elfogy minden pénz a főváros számlájáról"– mondta a Metropolnak Szentkirályi Alexandra. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, Karácsony Gergely egy törvénytelen, szappanoperába való csődköltségvetést nyújt be a közgyűlés elé, amelyből egyértelműen kiderült, hogy fejőstehénként tekint Budapestre.

Budapest: Szentkirályi Alexandra szerint a főpolgármester költségtervezetével beismerte, hogy csődbe vitte a várost / Fotó: Metropol

Jövő héten tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés a főváros 2025-ös költségvetését. Az új közgyűlési tagok most szembesülnek a korábbi városvezetés gazdálkodásával, amely nyilvánvalóan alapja a jövő évi gazdálkodásnak is. Nagy kérdés, hogy Karácsony el tudja-e fogadtatni az általa elképzelt jövőt anélkül, hogy ne essenek ki a csontvázak a szekrényből.

Mint ismert, a napokban a főpolgármester ahogy szokta, megint eljátszotta a hattyú halálát, amelyből az derült ki, hogy valamiért azt gondolja, hogy megúszhatja azt, amit mindenki másnak kötelező teljesíteni. Budapest balliberális főpolgármestere azzal haknizik, hogy belengette a szegényebb településeknek járó teljes szolidaritási adó meg nem fizetését. Mint sugallta: ha fizetne, akkor a munkavállalói béremeléseket kellene lehúznia a költségvetés tételsoraiból, ami az alapszolgáltatások működtetését – akár a tömegközlekedést is – kockáztatná, amelyre jövőre 169 milliárdot szánna. A kérdés csak az, hogy az új frakciók benyelik-e Karácsony elmúlt öt évét, illetve ennek hozományaként az egyetlenegy fejlesztést, a Flórián téri felüljáró felújítását tartalmazó jövő évi költségvetés tervezetét.

Szentkirályi Alexandra szerint a főpolgármester a költségtervezetével beismerte, hogy csődbe vitte a várost. Bőven lenne honnan átcsoportosítani pénzeket, hiszen a Karácsony-féle költségvetésből egyértelműen kiderül: a balliberális városvezetés ma is fejőstehénként tekint Budapestre.

Karácsony Gergely azt mondta, hogy nem fog tervezni a szolidaritási adóval a főváros költségvetésében / Fotó: Metropol

Az, hogy most olyan pénzügyi állapotban van a főváros, amilyenben, azért elsősorban Karácsony Gergely és a mellette dolgozó emberek felelősek, nem pedig más – vélekedik Szentkirályi Alexandra Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban. Elmondta: a fővárosi az ország leggazdagabb önkormányzata, az elmúlt években folyamatosan nőtt a bevétele, illetve eleve 200 milliárd plusszal vette át Karácsony a fővárosi kassza kulcsait az előző fideszes városvezetéstől. Éppen ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy a főpolgármester törvénytelen, csődköltségvetést nyújt be a közgyűlés elé.

Kíváncsi vagyok, hogy a jövő szerdai közgyűlés mit hoz magával, de az egészen biztos, hogy jogilag nem fogja megállni a helyét egy olyan költségvetés amelyben nem fizeti be a törvényileg előírt adót a főváros. De azért abból a beismeréssel felérő vallomásból, amit Karácsony Gergely a múlt héten tett a költségvetés kapcsán, kiderül, hogy valahol korábban eltűnt a pénz. Az anyagból nyilvánvaló az is, hogy a főpolgármester hivatala egy csődköltségvetést nyújtott be, nagy energiákat fektetett abba, hogy eldugdossák a sorok közé a számokat, de tegnap már azt is beismerték, hogy sürgős hitel nélkül már január másodikára elfogy minden pénz a főváros számlájáról

– válaszolta kérdésünkre Szentkirályi Alexandra, aki emlékeztetett arra , hogy pont az a főpolgármester bazíroz a szegényebb településeket támogató adó megúszására, amelyik mindig azzal kampányol, hogy Budapest milyen szolidáris város. "Én legalább ötvenszer hallottam ezt a kifejezést Karácsony Gergely szájából".