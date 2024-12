Budapest: Karácsony Gergely úgy tudja, hogy ő nem fizet majd adót

Érdekesen működik Karácsony Gergely észjárása, valamiért azt gondolja, hogy ő megúszhatja azt, amit mindenki másnak kötelező teljesíteni. Az adókat ugyanis mindannyiunknak ki kell köhögni, akkor is, ha sokalljuk, ez nem választás kérdése. Ehhez képest Budapest balliberális főpolgármestere azzal haknizik, hogy áldozati pózba állt, ahogy szokott, és belengette a teljes szolidaritási adó meg nem fizetését, a munkavállalói béremelések megvonásának lehetőségét és a szokásos fenyegetőzéssel jött, miszerint az alapszolgáltatások veszélybe kerülhetnek.

Budapest: Karácsony Gergely úgy véli, sok az adó, ezért nem fizeti be (Fotó: MW)

Az új Fővárosi Közgyűlés hamarosan tárgyalja majd Budapest 2025-ös költségvetését, és ha nincs egyetértés, akkor elkezdenek kidőlni a csontvázak a szekrényből. Emiatt Karácsony már előre sajnáltathatja magát, illetve az állam hibáztatásával terelné a figyelmet. A főpolgármester korábban is menetrendszerűen vette elő az áldozati pózt, ha pénzügyi kérdésről volt szó. Nem is csoda, hiszen sokan támadták azzal, hogy rosszul gazdálkodott öt évig. Gyakorlatilag kifizetőhelyet csinált a fővárosból, miközben Budapesttel alig-alig foglalkozott, láthatóan szlömösödött a város. Ésszerűtlen filléres spórolásokat is bevezetett, miközben egyfajta hitelből – amelyekkel adósságspirálba vitte a fővárost–, jutalmakkal is kitömte az önkormányzati cégek vezetőit.

Budapest: A balliberális főpolgármester sokallja az adót

Karácsony Gergely tehát ismét széttárt kezekkel kalkulálja be, hogy nem fizeti meg 2025-ben sem a szegény településeknek járó szolidaritási adó teljes összegét, ami várhatóan 89 milliárd forint lesz jövőre. Azzal fenyegetőzik, hogy ha megtenné, akkor meg kell vonnia a tervezett munkavállalói béremelést, ami az alapszolgáltatások működtetését – akár a tömegközlekedést is – kockáztatná, amelyre jövőre 169 milliárdot szánna. A kérdés csak az, hogy az új frakciók benyelik-e Karácsony elmúlt öt évét, illetve ennek hozományaként az egyetlenegy fejlesztést, a Flórián téri felüljáró felújítását tartalmazó jövőévi költségvetés tervezetét. Mert ha Magyarország leggazdagabb városa nem fizet, joggal háborodhatnának fel a hátrányosabb helyzetű önkormányzatok, amelyek működéséhez kulcsfontosságú a Karácsony által elsíbolandó összeg.