Szentkirályi Alexandra a Facebookon közzétett videójában lerántotta a leplet Karácsony Gergelyről. Kiderült ugyanis, hogy Karácsony benyújtotta Budapest csődköltségvetését. Karácsony bejelentette, hogy nem tudnak és nem is akarnak törvényes költségvetést csinálni. A balliberális városvezetés 5 év alatt eljutott a 200 milliárdos tartaléktól a beismert csődhöz. A kormányzati beruházásokon kívül nagy fővárosi beruházás nem történt, az utak szörnyű állapotban, az utcákon kosz.

Korábban Szentkirályi Alexandra a Metropolnak elmondta: „Az anyagból nyilvánvaló az is, hogy a főpolgármester hivatala egy csődköltségvetést nyújtott be, nagy energiákat fektetett abba, hogy eldugdossák a sorok közé a számokat, de azt is beismerték, hogy sürgős hitel nélkül már január másodikára elfogy minden pénz a főváros számlájáról.”

Budapest balliberális főpolgármestere azzal haknizik, hogy belengette a szegényebb településeknek járó teljes szolidaritási adó meg nem fizetését. Mint sugallta: ha fizetne, akkor a munkavállalói béremeléseket kellene lehúznia a költségvetés tételsoraiból, ami az alapszolgáltatások működtetését – akár a tömegközlekedést is – kockáztatná, amelyre jövőre 169 milliárdot szánna. A kérdés csak az, hogy az új frakciók benyelik-e Karácsony elmúlt öt évét, illetve ennek hozományaként az egyetlenegy fejlesztést, a Flórián téri felüljáró felújítását tartalmazó jövő évi költségvetés-tervezetét.

Szentkirályi Alexandra szerint a főpolgármester a költségvetés-tervezetével beismerte, hogy csődbe vitte a várost. Bőven lenne honnan átcsoportosítani pénzeket, hiszen a Karácsony-féle költségvetésből egyértelműen kiderül: a balliberális városvezetés ma is fejőstehénként tekint Budapestre.