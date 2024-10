Budapest: Itt a háttéralku, szétosztották a pozíciókat Karácsonyék - videó

Karácsony a főpolgármesteri székben, Magyar Péter, Vitézy és Gyurcsány pedig bizottság elnöki pozíciókat zsákoltak be. Mi az eddigi öt bizottság helyett két bizottságot javasoltunk. ezzel rengeteget spórolva a a budapestieknek. Ezt a javaslatunkat a szivárványkoalíció lesöpörte az asztalról, és négy bizottságot fogadott el. Ezzel mindannyian adhattak egy-egy bizottsági elnököt. Lássuk, kik ülnek Karácsony bizottságai élén. Az egyik elnöke Gyurcsány Ferenc embere, aki milliós jutalmakat is kapott. Egy másik bizottság élére Vitézy Dávidot bízta meg Karácsony, Magyar Péter nyomására. A pénzügyek felelőse Baranyi Kriszta lett, nem is csoda, hisz cserébe Karácsony bukott kabinetfőnökét fizeti ki Ferencvárosban. Magyar Péterék is megkapták a helyüket, ráadásul a tulajdonosi bizottságban. Érdekes feladat egy olyan pártnak, amelynek az elnöke más telefonját tulajdonítja el