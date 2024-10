Korrupció Óbudán: börtönből vezetik a várost, de aki szabadlábon van, azt is gazdasági visszaéléssel vádolták

Miután nem mond le, Kiss László, Óbuda polgármestere az előzetes letartóztatásban is megkapja 1,3 milliós polgármesteri fizetését, így onnan irányítja Óbuda működését. Igaz, ez rajta kívül senkinek sem jó, az alpolgármesterek például a Fidesz-KDNP frakciója szerint egymás közt lökdösik a lakossági ügyeket, az önkormányzat pedig a valóságban nem működik - miközben a korrupció Óbudán úgy tűnik, nem számít... A korrupcióról elhíresült kerület működése gengszterfilmnek is jó lenne, hiszen előzetesből levelezget a dékás polgármester – ahol "vele pihen" Czeglédy is –, a kínosan feszengő testület pedig titkosan megszavazza például Béres Andrást régi-új alpolgármesternek, aki átérzi a helyzetet, miután maga is volt előzetesben korábban, gazdasági visszaélés gyanúja miatt...

Korrupció Óbudán: 16 gyanúsítottja van az ügynek, közöttük Czeglédy Gergő alpolgármester és Kiss László polgármester / Fotó: Facebook

Mint megírtuk, bizarr módon alakult meg Óbuda új testülete: Kiss László dékás polgármester a börtönben tette le "ünnepélyes" esküjét, ahogyan a kerületet is szó szerint a hűvösről vezeti. Az alakuló ülést is előzetesből "vezette", ahonnan mártírkodó levelét még saját szövetséges képviselői is feszengve, szemlesütve fogadták az ülésen. A baloldal képviselői ezek után titkos szavazással megválasztották a börtönben lévő Kiss László négy alpolgármesterét, köztük Béres Andrást is. Aztán csont nélkül megszavaztak két olyan tanácsnoki pozíciót is, amelynek kedvezményezettjei: Turgonyi Dániel Absolon (Momentum), és Nagy Richárd György (DK), ők pedig mindenféle felelősség és számonkérhetőség nélkül fogják megkapni az alpolgármesterekéhez hasonló 1 millió forintos havi fizetésüket, de van itt még más is, a Fidesz-KDNP óbudai frakciójának meglátása szerint.

Korrupció Óbudán: A börtönben lévő Czeglédy végkielégítést kapott

A helyi fideszes képviselők véleményezték az alakuló ülést és a kialakult helyzetet.

Láthatóan a baloldalon továbbra is kizárólag a posztok osztogatásával és egymás kifizetésével vannak elfoglalva, nem az önkormányzat működtetésével. Mindezeken felül az 5 éven keresztül a korrupt polgármesternek falazó képviselők megszavaztak a volt alpolgármestereknek 3 havi plusz juttatást is „jutalomként”, pedig láthatóan nem végezték megfelelően a munkájukat

– írták összefoglalójukban az alakuló ülésen történtekről.