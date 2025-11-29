Erről eddig miért nem beszélt senki? Tedd ezt a homlokodra, percek alatt elalszol tőle

Az elalvás nem mindig egyszerű. Sokan tapasztaljuk, hogy éjszaka az elménk túlaktívvá válik, és a holnapi feladatokkal vagy egy évtizeddel ezelőtti kellemetlen pillanatokkal foglalkozik.

Így segítheted elő az elalvást!

Veled is biztos előfordult már, hogy bizonyos körülmények kellettek ahhoz, hogy elaludj, például hogy a szoba hőmérséklete ne legyen sem túl meleg, sem túl hideg, vagy hogy minden fényforrás ki legyen kapcsolva, hogy ne villódzzon semmi a sötétben.

Ha továbbra is nehezen alszol el, akkor talán már kipróbált olyan alvási trükköket, amelyektől pillanatok alatt át tudod adni magad a pihenésnek. Ezek gyakran egyszerű gyakorlatokat tartalmaznak, amelyeket az ágyában végezhet az izmai ellazítására, vagy gondolatokat, amelyekre koncentrálhat, hogy elterelje a figyelmét a száguldó gondolatairól.

Egy idegtudós szerint azonban van egy egyszerű módszer, amellyel pillanatok alatt elaludhat, anélkül, hogy gondoskodnia kellene gondolatai átalakításáról vagy nyugtató gyakorlatok végzéséről lefekvés előtt. Valójában csak annyit kell tenned, hogy valamit a homlokodra helyezel.

Kyle Cox, elárulta, hogy ha lefekvéskor valami hideg dolgot teszünk a homlokunkra, pillanatok alatt elaludhatunk. Lehet, hogy bután hangzik, de ő azt állította, hogy ezt a működő módszert alvásklinikák kutatásai is alátámasztják, és hogy ez „jobb lehet az altatóknál”.

A kutatók rájöttek, hogy a homlokunk hőmérséklete szabályozza, hogy az agyunk éber marad-e vagy leáll. Amikor a homloklebenyünk akár csak egy fokkal lehűl, az automatikusan elindítja az alváshoz szükséges kémiai folyamatokat. Ezt súlyos álmatlanságban szenvedő emberekkel tesztelték. Hűsítő sapkákat adtak nekik, amelyek csak a homlokukat érintették, és a legtöbbjük gyorsabban elaludt, mint azok, akik Ambien-t [a zolpidem egyik márkája, amelyet az álmatlanság rövid távú kezelésére használnak] szedtek. A hideg lelassítja az agyban zajló mentális tevékenységet, mert a prefrontális kéreg szó szerint nem tud felmelegedni, amikor lehűtik. Egy hideg mosdókendő is megteszi, vagy akár egy vékony törülközőbe csomagolt zacskó fagyasztott borsó is. Tedd a homlokodra, amikor lefekszel, hagyd rajta, amíg felmelegszik, és a száguldó gondolatok azonnal lelassulnak.

Óvatosan kell eljárni, ha hűtött tárgyakat helyezünk a fejünkre, mert kockázatos lehet a bőr károsodása vagy „agyfagyás” fejfájás kiváltása. Soha ne tegyél hideg tárgyat közvetlenül a bőrre, és a fagyasztott tárgyakat mindig törülközőbe vagy ruhába csomagolja. A használatát is korlátozd 15 percre. Kyle videójához hozzászólók a hálájukat fejezték ki a tippért, sokan azt mondták, hogy kipróbálják, mivel gyakran nehezen alszanak el éjszaka - írja a Mirror.