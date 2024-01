Készülj fel a hideg téli estékre: így zárhatod ki a hideget a hálószobádból

A hideg és sötét téli estéken másra sem vágyunk jobban, mint hogy végre hazaérjünk és bekuckózhassunk a meleg hálószobánkba.

Fotó: Pixabay

A Lakáskultúra most néhány olyan trükköt mutatott meg, amiknek a segítségével biztosan kellemes és hívogató hangulatot tudsz varázsolni odahaza.

1. Tartsd a kezed a csukott ablakhoz: ha huzatot érzel, a szoba hőmérséklete csökkenni fog, az energiaszámlád pedig az egekbe szökik. A hideg kizárásában a függönyök segíthetnek, amelyek nemcsak a kíváncsi szemek elől zárják el a hálót, de a szigetelésben is szerepet játszanak. A legjobb a black out függöny, amelyet speciális szövési eljárással készítenek: két textilréteg közé egy harmadik, fekete textilszálat szőnek, ezáltal annyira sűrűvé válik, hogy 100%-os fényzárásra is képes lesz, emellett pedig fantasztikusan szigetel. Figyelj arra, hogy a függöny teljesen végigérjen az ablakon!

2. Elő a meleg takarókkal! A nyáron és ősszel használt paplan az évnek ebben a szakaszában már túl vékonynak bizonyulhat. A pihentető alváshoz fontos, hogy megfelelő takarót válassz. Nem nyúlsz mellé egy pehely- vagy gyapjúpaplannal, hiszen ezek nyújtják a legjobb hőszigetelést. Méret szempontjából érdemes az ágynál egy számmal nagyobbat választani, így teltebb, hivogatóbb lesz az ágy.

3. A paplan cseréje mellett, az ágyneműnk anyagát is érdemes megvizsgálni. Sokan a vászonról inkább a nyári hónapokra asszociálnak, azonban télre is kiváló választás lehet. A vászon hosszú, üreges szálai és laza szövése miatt légáteresztő, ugyanakkor nagyon jó szigetelőanyag, amely megtartja a test hőjét. Ezen felül a természetes súlya a huzatot is kizárja, nedvességelvezető tulajdonságainak köszönhetően pedig, míg melegen tart, nem izzadsz.