Elárulta a titkot az álomszakértő – ezt jelenti, ha kiesnek a fogaid

Egy alvásszakértő ismertette, mit jelenthetnek a leggyakoribb álmok. A Netflix közelgő filmje, az In Your Dreams előtt készült felmérésben 2000 britet kérdeztek meg arról, milyen álmokat látnak leggyakrabban, majd egy szakértő elemezte a válaszokat. A kutatás szerint a legelterjedtebb álom a zuhanás érzése, amelyet az emberek több mint fele tapasztal.

Az álomszakértő Delphi Ellis most megosztotta, hogy ezek a képek mit is jelentenek valójában, és mit árulnak el rólunk – Fotó: Pexels

Delphi Ellis tanácsadó, mindfulness-szakember és az Answers In The Dark: Grief, Sleep and How Dreams Can Help You Heal című könyv szerzője szerint az álmok „olyanok, mint egy barát”. Úgy fogalmazott, finoman terelhetnek bennünket afelé, amit akarunk, segíthetnek a gyógyulásban, vagy rálátást adhatnak egy problémára. Hozzátette, rajtunk múlik, hogy figyelünk-e rájuk, de érdemes meghallani, amit üzennek – írja a LadBible.

Az álom szimbolikus jelentései

A zuhanásról szóló álmok esetében Ellis azt mondta, hogy ezek bizonytalanság érzetére utalhatnak, és gyakran jelennek meg elbocsátás, nyugdíjba vonulás vagy más jelentős élethelyzetek után. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ezt nem szabad összekeverni azzal a hirtelen „rándulással”, amely elalváskor jelentkezhet, és a túlzott fáradtság okozza.

A fogak kihullásáról szóló álmokat a megkérdezettek 21 százaléka élte már át. A szakértő szerint ez a státusszal vagy a vagyonhoz kapcsolódó aggodalmakkal hozható összefüggésbe. Megjegyezte, hogy a nyugati kultúrában a gyerekek pénzt kapnak a kiesett tejfogakért, más kultúrákban pedig a fog mint csont valaki fontos személy elvesztésétől való szorongást is jelképezheti.

A felmérésből kiderült, hogy az emberek 42 százaléka álmodott már olyat, hogy üldözik, de nem tud futni. Ellis szerint ez azt jelezheti, hogy valaki nem akar elbukni, vagy attól tart, hogy nem tud lépést tartani. A szimbólum jelentheti az elakadás érzését, a lassú előrehaladást, illetve azt, hogy egy félelem utolérheti az embert.

A repülésről szóló álmoknál a szakértő szerint az élmény érzelmi töltete a meghatározó. Ha az álmodó jól érzi magát, akkor a „szárnyalás” sikeres időszakot jelezhet. Ha a repülés negatív érzésekkel társul, az azt mutathatja, hogy az adott élethelyzet óvatosságot kíván, és ideje „a földön maradni”.