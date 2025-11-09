Adj neki egy esélyt: ez a 5 érv szól az alacsony pasik mellett

Sok nő rögtön kizárja a párkereséskor az alacsony férfiakat, pedig a szerelem nem mérhető centiméterekben. Ha valaki csak a magasságra koncentrál, könnyen elszalaszthatja azt, aki mellett igazán boldog lehetne.

Alacsony férfiak a boldog párkapcsolat titkos fegyverei

Öt érv, miért érdemes esélyt adni az alacsony férfiaknak is:

1. Egy alacsonyabb férfival sokkal kényelmesebb a csókolózás

A magas férfiaknál gyakran lábujjhegyre kell állni egy csókért, egy alacsonyabb pasinál azonban minden egyszerűbb. Csak átöleljük, és máris suttoghatunk neki édes apróságokat a fülébe anélkül, hogy a nyakunk fájna, vagy magas sarkút kellene húznunk. Ez a kis magasságkülönbség pedig csak különlegesebbé, játékosabbá teszi a kapcsolatot.

2. Te leszel a királynő a kevésbé zsúfolt húspiacon

Sok nő a 190 centis álompasit keresi. Az alacsonyabb férfiak körül kevesebb a verseny, így te lehetsz az a szerencsés, aki kifogja az aranyhalat. Egy friss felmérés szerint a nők 70 százaléka a magas férfiakra bukik.

3. Az alacsony pasik hűségesebbek

Mivel az alacsonyabb férfiakra kevesebb nő vadászik, akik sikerrel járnak, azok hosszú távon hűségesek maradnak. Szinte biztosak lehetünk benne, hogy nem néznek más nő után.

4. A személyiség a lényeg – magabiztosabb, humorosabb pasik várnak rád

Az alacsonyabb férfiak jobban kezelik a kudarcot, hiszen többször utasították vissza őket: már gyerekkoruktól fogva meg kell birkózniuk a magasságukkal kapcsolatos viccekkel, ami magabiztosságot és empátiát fejleszt bennük. Egy pszichológus szerint az alacsony férfiak ritkán egoisták, a külső helyett a belső értékeket tartják igazán fontosnak.

5. Vicces és emlékezetes pillanatok – alacsony pasikkal több van ezekből

Egy alacsonyabb férfival rengeteg vicces pillanatban lehet részünk: jókat nevethetünk például azon, amikor a nő éri el a felső polcot a konyhában, vagy a pasi ugrál a csókokért – írja a Life.hu.