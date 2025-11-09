Váratlan flörtből szerelem szövődhet: Ennek a csillagjegynek szerencsét hoz a szerelemben a csillagállás
A Nap és a Hold harmonikus fényszöge igazán kellemes vasárnapot ígér. A horoszkóp azonban felkészít a nehézségekre is, amelyet a Merkúr hátrálása okoz majd.
Összességében kellemesen indul a vasárnap az összes csillagjegy számára. Egy közülük váratlan flörtben részesül, amely akár komoly szerelemmé is alakulhat. Az esti óráktól azonban figyelmeztet a horoszkóp: a Merkúr hátrálni kezd, amely nem szülhet kedvező dolgokat.
Ezt hozza a vasárnapi horoszkóp:
Kos
Izgalmas vasárnapra számíthat! Csak kedvező fényszögek láthatók az égen, a bolygók most mind abban segítik, hogy jól érezze magát a bőrében. Kapcsolódjon ki, töltődjön fel, hiszen a jövő héten szüksége lesz az energiáira. Az esti órákban a Merkúr hátrálni kezd – ez hozhat némi bonyodalmat.
Bika
Vasárnap végre igazán nyugodt és örömteli napja lehet. Kellemes visszajelzéseket kap, és úgy érezheti, minden oka megvan az elégedettségre – teljes joggal. Ha optimistán és bizalommal tekint a jövőbe, az a környezete számára is inspiráló példa lesz.
Ikrek
A Nap és a Hold harmonikus fényszöge igazán kellemes vasárnapot ígér. Kiváló megérzései lesznek, különösen a jövőre vonatkozó terveket illetően. Érdemes most átbeszélnie a fontos dolgokat, de a konkrét döntésekkel várjon – az esti órákban hátrálni kezd a Merkúr, ez pedig könnyen átrendezheti a körülményeket.
Rák
Vasárnap valami új és izgalmas élmény várhatja. Ez lehet egy különleges program, de akár egy olyan találkozás is, amely új energiákat hoz az életébe. Ha még keresi a párját, most egy váratlan flörtből akár szerelem is szövődhet.
Oroszlán
Vasárnap elégedettség töltheti el a szívét. Kedves, támogató emberek veszik körül, akik őszintén drukkolnak önnek. A bolygók is kedveznek, így már csak azon múlik, mire összpontosít: a problémákra vagy a megoldásokra.
Szűz
A Merkúr ma hátrálni kezd, ami kisebb félreértéseket és technikai problémákat jelezhet. Legyen ezért különösen türelmes és megértő mindenkivel – főként a párjával. Így elkerülheti a fölösleges vitákat, amelyek elronthatnák a hétvégéjét.
Mérleg
A Hold és a Nap harmonikus fényszöge ma békét és megbocsátó hangulatot hoz. Ugyanakkor a Rák Hold kissé érzékenyebbé teheti. Próbáljon tudatosan viszonyulni a vélt vagy valós sérelmekhez. Ne engedje, hogy egy apróság elrontsa a napját.
Skorpió
Minden adott ahhoz, hogy felszabadultan töltse ezt a vasárnapot. A friss levegő és a természet most különösen jót tesz önnek. Menjen ki a szabadba! A szél kifújja a feszültséget, a mozgás feltölti energiával. Csak arra ügyeljen, hogy melegen öltözzön!
Nyilas
A Merkúr az ön jegyében kezd hátrálni, ezért megnő a félreértések esélye. A vasárnapi vitákat mindenképpen kerülje el! A legjobb, ha fizikailag is eltávolodik a feszültségtől. Egy túrázás a hegyekben?
Bak
Vasárnap könnyen találkozhat valakivel, aki makacsul ragaszkodik a saját véleményéhez. Ne próbálja meggyőzni, csak feleslegesen pazarolná az energiáját. Most jobban jár, ha ráhagy mindent. Később még visszatérhet a témára, ha lesz kedve.
Vízöntő
A környezetében most nagy szükség van az ön türelmére és megértésére. Mindenki kissé érzékenyebb a megszokottnál. Nyugtatóan hat a többiekre, ha kedvesen, empátiával fordul feléjük. Jó tudni, milyen sokat jelent másoknak a jelenléte.
Halak
A családja ma talán túl sok idejét leköti, így nem marad elég energiája saját dolgaira, például a hobbijaira. Ez bosszanthatja, de próbálja más szemszögből látni a helyzetet: örüljön annak, hogy számítanak önre. Ugyanakkor ne féljen jelezni, hogy szüksége van egy kis saját időre is.
