RETRO RÁDIÓ

Váratlan flörtből szerelem szövődhet: Ennek a csillagjegynek szerencsét hoz a szerelemben a csillagállás

A Nap és a Hold harmonikus fényszöge igazán kellemes vasárnapot ígér. A horoszkóp azonban felkészít a nehézségekre is, amelyet a Merkúr hátrálása okoz majd.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 08:00
horoszkóp csillagjegy szerelem

Összességében kellemesen indul a vasárnap az összes csillagjegy számára. Egy közülük váratlan flörtben részesül, amely akár komoly szerelemmé is alakulhat. Az esti óráktól azonban figyelmeztet a horoszkóp: a Merkúr hátrálni kezd, amely nem szülhet kedvező dolgokat.

csillagjegy, horoszkóp, asztrológia Napi horoszkóp, asztrológia
A horoszkóp felkészít a nehézségekre is, amelyet a Merkúr hátrálása okoz majd. Fotó: Freepik - illusztráció

Ezt hozza a vasárnapi horoszkóp:

 

Kos

Izgalmas vasárnapra számíthat! Csak kedvező fényszögek láthatók az égen, a bolygók most mind abban segítik, hogy jól érezze magát a bőrében. Kapcsolódjon ki, töltődjön fel, hiszen a jövő héten szüksége lesz az energiáira. Az esti órákban a Merkúr hátrálni kezd – ez hozhat némi bonyodalmat.

 

Bika

Vasárnap végre igazán nyugodt és örömteli napja lehet. Kellemes visszajelzéseket kap, és úgy érezheti, minden oka megvan az elégedettségre – teljes joggal. Ha optimistán és bizalommal tekint a jövőbe, az a környezete számára is inspiráló példa lesz.

 

Ikrek

A Nap és a Hold harmonikus fényszöge igazán kellemes vasárnapot ígér. Kiváló megérzései lesznek, különösen a jövőre vonatkozó terveket illetően. Érdemes most átbeszélnie a fontos dolgokat, de a konkrét döntésekkel várjon – az esti órákban hátrálni kezd a Merkúr, ez pedig könnyen átrendezheti a körülményeket.

 

Rák

Vasárnap valami új és izgalmas élmény várhatja. Ez lehet egy különleges program, de akár egy olyan találkozás is, amely új energiákat hoz az életébe. Ha még keresi a párját, most egy váratlan flörtből akár szerelem is szövődhet.

 

Oroszlán

Vasárnap elégedettség töltheti el a szívét. Kedves, támogató emberek veszik körül, akik őszintén drukkolnak önnek. A bolygók is kedveznek, így már csak azon múlik, mire összpontosít: a problémákra vagy a megoldásokra.

 

Szűz

A Merkúr ma hátrálni kezd, ami kisebb félreértéseket és technikai problémákat jelezhet. Legyen ezért különösen türelmes és megértő mindenkivel – főként a párjával. Így elkerülheti a fölösleges vitákat, amelyek elronthatnák a hétvégéjét.

 

Mérleg

A Hold és a Nap harmonikus fényszöge ma békét és megbocsátó hangulatot hoz. Ugyanakkor a Rák Hold kissé érzékenyebbé teheti. Próbáljon tudatosan viszonyulni a vélt vagy valós sérelmekhez. Ne engedje, hogy egy apróság elrontsa a napját.

 

Skorpió

Minden adott ahhoz, hogy felszabadultan töltse ezt a vasárnapot. A friss levegő és a természet most különösen jót tesz önnek. Menjen ki a szabadba! A szél kifújja a feszültséget, a mozgás feltölti energiával. Csak arra ügyeljen, hogy melegen öltözzön!

 

Nyilas

A Merkúr az ön jegyében kezd hátrálni, ezért megnő a félreértések esélye. A vasárnapi vitákat mindenképpen kerülje el! A legjobb, ha fizikailag is eltávolodik a feszültségtől. Egy túrázás a hegyekben?

 

Bak

Vasárnap könnyen találkozhat valakivel, aki makacsul ragaszkodik a saját véleményéhez. Ne próbálja meggyőzni, csak feleslegesen pazarolná az energiáját. Most jobban jár, ha ráhagy mindent. Később még visszatérhet a témára, ha lesz kedve.

 

Vízöntő

A környezetében most nagy szükség van az ön türelmére és megértésére. Mindenki kissé érzékenyebb a megszokottnál. Nyugtatóan hat a többiekre, ha kedvesen, empátiával fordul feléjük. Jó tudni, milyen sokat jelent másoknak a jelenléte.

 

Halak

A családja ma talán túl sok idejét leköti, így nem marad elég energiája saját dolgaira, például a hobbijaira. Ez bosszanthatja, de próbálja más szemszögből látni a helyzetet: örüljön annak, hogy számítanak önre. Ugyanakkor ne féljen jelezni, hogy szüksége van egy kis saját időre is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu