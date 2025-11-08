Feleséget keresel? Ezzel a három csillagjeggyel nehéz dolgod lesz!

Sokan hisznek abban, hogy csillagainkban minden meg van írva, így részben már születésünkkor eldől, milyen alap személyiségjegyekkel rendelkezünk. Épp ezért népszerű annyira az asztrológia, amelyből megtudható, egyes csillagjegyekre egyes dolgok jobban jellemzőek, mint más jegyekre. Ennek kapcsán most pedig kiderült, három bizony jegy szülötte igazi kihívás feleségként a házasság során.

Három csillagjegy szülötte akaratos feleséget "szül". Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Feleségnek való? Ezzel a három csillagjeggyel igazán nehéz

1. Skorpió: a jegy szülöttei gyakran hatnak megközelíthetetlennek, pedig igazán szenvedélyesek, mély érzésűek és elképesztő belső erővel rendelkeznek. Ez pedig mind rendkívül vonzó bennünk a férfiak számára, még akkor, ha sok mindenben kompromisszumot kell kötni velük. Feleségként előfordulhat, hogy túlságosan birtoklóvá, féltékennyé válnak. A Skorpió feleség épp ezért csak egy magas érzelmi intelligenciájú partner mellett tud kiegyensúlyozott maradni egy házasságban, aki elbír a komplex érzelmi világával.

2. Oroszlán:

A drámakirálynő Oroszlán egy igazi díva, így minden show-nak róla kell szólnia. Imádja és vágyja a figyelmet, a dicséretet, ezeket pedig nem rest kiharcolni. Hatalmas önbizalma azonban gyakran csupán álca, ami mögé megerősítés-éhségét rejti el. A Oroszlán feleség szenvedélyes és nagylelkű, de csak addig a pontig, ameddig azt érzi, ő az első számú, a legfontosabb. Abban a pillanatban, hogy ő ezt másként éli meg, szinte kezelhetetlenné válik. Sértődékeny lesz, elkezd rivalizálni, és szinte kiprovokálja a veszekedést. Ám a házasság vele nem emiatt lehet nehezebb, hiszen ez a fajta viselkedés rengeteg férfi számára imponál. A legnagyobb próbatétel a kibékítése, ugyanis hajlamos sokáig őrizgetni még a legkisebb sérelmeket is

– írja a Life.hu internetes portál.

3. Nyilas: legszabadabb szellemű jegy, nagyon nehezen viseli a kötöttségeket, nem szeret megfelelni az elvárásoknak. Épp ezért egy Nyilas feleség könnyen feszültté válhat a házasságban, ha túlzottan lekötve érzi magát. Egy darabig lehet csak őt visszatartani. Ez pedig azt eredményezi, hogy ha hosszútávon gátolva érzi magát, egyszerűen csak elmegy.

Ha sikerül olyan párt találnia, aki osztja a nézetét, miszerint a szabadság és a szerelem tudnak egymás mellett működni, akkor lubickolni fog a házasságban. Hiszen az érzelmek, a biztonság számára is épp annyira fontosak, mint bárki másnak.

Fontos kiemelni, ezek a csillagjegyek nem azért rossz feleségjelöltek, mert gond van velük. Horoszkópjuk alapján csupán rendkívül intenzívek és mindig tudják, mit akarnak. Ezt pedig sokan nehezen kezelik.