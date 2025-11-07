Orvosnál járt Visváder Tamás: közel volt a tragédia

Visváder Tamás feleségével, Palácsik Lillával két fiú gyermeket nevel, viszont a Ripost úgy értesült, hogy a harmadik gyerkőc is tervben van már. Vajna Tímea sógora tegnap közösségi oldalán osztotta meg követőivel, hogy orvoshoz kellett menniük, mivel a család házi kedvence komoly allergiás rohamot kapott.

Visváder Tamás nemrég a Hal a tortán című műsorban szerepelt (Fotó: TV2)

Egy ártatlan esetnek indult a tegnapi nap Visváder Tamásnak, mivel csupán védőoltásra vitte a kutyusokat.

Ez a történet mai eset, reggel az ovi menet után a kutya lányokat vittem éves oltásra. Az oltáson minden rendben ment, csodálatos Doktornőnk van, aki évek óta figyel az egész nagy családunk kutyusaira. Oltás után amikor hazajöttünk Adele vidám volt, ugrált és evett

– kezdte Instagram oldalán a műsorvezető.

Visváder Tamás korán észrevette a problémát

Nala viszont elvonult, nem evett, sőt még hányt is. Pár percre rá elkezdett bedagadni az arca, szeme környéke, szája. Nagyon megijedtem, féltem nehogy rosszul vegye a levegőt

– írta bejegyzésében Visváder Tamás.

Visváder Tamás felesége, Palácsik Lilla is vele tartott az orvoshoz (Fotó: Vendel Lajos)

Azonnal hívtam a Doktornőt, vissza is mentünk, kiderült hogy allergiás reakció. Kapott utána egy másik oltást ami 1 óra alatt megszüntette a tüneteket, illetve a hányingert is elmulasztotta

– árulta el a Nagy Duett korábbi szereplője.

Hamar tragédia lehetett volna belőle, de szerencsére semmi ilyen nem történt. A gyors reakció és egy újabb injekció segíteni tudott a kiskutyának.

Követőit is figyelmeztette Visváder Tamás

Nala rendben van, a pofija szebb mint valaha! Evett, ivott, sétáltunk, végül mindent lemondtam ma és felváltva vele voltunk. A lényeg amiért a posztot írom, hogy figyeljetek oda kutya gazdik mert gyakori az oltásoknál az ilyen allergiás reakció

– zárta posztját közösségi oldalán a TV2 sztárja. Visváder Tamás ezek szerint nem unatkozott a tegnapi nap folyamán, viszont szerencsére ismét jó egészségnek örvend a család kis kedvence. A követők pedig hálájukat fejezték ki, mivel sokan nem tudtak erről a problémáról.