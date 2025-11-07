RETRO RÁDIÓ

Nem tanul hibájából a Coca-Cola: még mindig erőlteti az MI reklámokat

Az előszeretettel alkalmazott MI generált reklámok nem nyerik el a célközönség tetszését. Nem tanult hibájából a cég.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.07. 12:30
Coca Cola AI reklám

A Coca-Cola új, mesterséges intelligenciával készült reklámokat adott ki. Az üdítőmárka új ünnepi kampánya – két reklám, amelyek a "Közelednek az ünnepek" címet viselik – idén második éve kelti fel a nézők figyelmét, mivel a videók láthatóan MI-vel készültek. A Coca-Cola 2024-es téli kampánya is hasonló okból váltott ki heves visszhangot – közölte a People.

A Coca-Cola nem tanult hibájából
A Coca-Cola nem tanult hibájából Fotó: Pexels

Az első reklámban a Mikulás kinyit egy üveg Coca-Colát, majd elindít egy kivilágított Coca-Cola teherautót a havas úton. A második reklámfilmben egy vidrapár szerepel, akik egy erdei kabinban élnek. Amikor kinyitnak egy üveg Coca-Colát, ezzel „meghívják” a messziről érkező, kivilágított Coca-Cola teherautókat.

Mindkét videón egyértelműen látszódik, hogy:

A Coca-Cola reklámjai MI által generáltak

A két reklám alatt megjelent kommentek többsége elégedetlenséget fejezett ki a mesterséges intelligencia használata miatt. Egy felhasználó a hirdetést „lélektelennek” és „élettelennek” nevezte, míg sokan úgy vélték, az MI-vel készült videók nem hordozzák a régi Coca-Cola reklámok érzelmi erejét.

Hiányoznak azok a reklámok, amik megérintették a szívet. Én olyan karácsonyi hirdetést akarok nézni, amin elérzékenyülök

 – írta egy kommentelő.

Ez a stílus sosem fogja ezt elérni

2024-ben a Coca-Cola már készített hasonló MI-kampányt, amely szintén negatív visszhangot váltott ki. Akkor is sokan kritizálták a reklámot amiatt, hogy hiányzott belőle az emberi melegség és kreativitás. Egy néző szerint a videóban látható MI által generált emberek miatt az egész kampány „kissé hátborzongató horrorfilmre” emlékeztetett.

 

