Városliget: épül az új Nemzeti Galéria – irigykednek Karácsonyék, ezért csak gyalázkodnak

Hamarosan elindul a Magyar Nemzeti Galéria építése, ez lesz a fejlesztők szerint a világszínvonalú és Európában egyedülálló, újjáépített Városliget koronája. Az épület a volt Petőfi Csarnok helyén valósul meg, és a 10 éve tartó Liget Projekt befejezésének záróköve. Bár a szakemberek szerint, a számtalan nemzetközi díjakat bezsebelő ligeti fejlesztések, az új galériával felkerül Európa kulturális térképére.

Városliget: az utolsó giga beruházás a Magyar Nemzeti Galéria megépítése. A képen a látványterv látható Fotó: Liget Budapest Projekt

Karácsony Gergely főpolgármester főtájépítésze azonban nem örül a fejlesztésnek, rossz néven vette az új galériát és az egész ligetfejlesztést. Szerinte mindez "hülyeség", a Liget Projekt pedig egy "gonosz terv" - akármilyen szép zöld az új Liget, és akármennyi nemzetközi díjat is kapott eddig...

A Városliget megújítása igazi magyar siker. Eddig is óriási népszerűségnek örvendett, hiszen körülbelül 10 millió látogatót fogadott, de nem csak a budapestiek szeretik, hanem a szakma is: az építészetileg is kuriózumként emlegethető épületek, mint például a Magyar Zene Háza sorra hozzák el a nevesebbnél nevesebb nemzetközi elismeréseket. De legutóbb magát a Ligetet is a világ legjobb turisztikai fejlesztésének választották.

Bardóczi Sándor szerint mindez mégis hülyeség, csak egy gonosz terv.

"Hülyeségre mindig van pénz, akkor is, ha másra nincs... Nem kéne bele több épület,...pláne nem kell egy parkba egy ekkora monstrum. Több zöld kell bele, mert ez egy közpark. Amit elvettek a fővárostól, hogy beépíthessék. Gonosz terv ez..." – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely főtájépítésze.

A világ harmadik legrégebbi, több mint 200 éves közparkja a Városliget, amely az elmúlt 10 évben ehhez méltó módon újul meg Fotó: Liget Budapest Projekt

Szentkirályi Alexandra be is szólt a főtájépítésznek, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője videóban tette helyre Karácsony Gergely emberét.

"Karácsonyék tehát a Liget parkfejlesztést “hülyeségnek” tartják, de a Városháza parkolójába kókányolt murvás “pop-up” parkot a “város új közösségi terének” nevezik. Véleményes, javaslom megkérdezni a budapestieket egy lakógyűlésen, melyiket szeretik jobban!" – mondta.

A Magyar Nemzeti Galéria belső terének látványterve Fotó: Liget Budapest Projekt

Egyébként a Városliget pár napja újabb 3 ezer négyzetméter zöldfelülettel gazdagodott. Idén felújítottuk a KRESZ-parkot, de nincs megállás, indul majd a Magyar Zene Háza mögötti zöldterület fejlesztése, valamint megkezdődik az új Nemzeti Galéria fejlesztése, ami ami tovább fogja gazdagítani a Liget eddig is színes kulturális életét. A folyamatos zöldítés és modernizálás nem kizárólag a látogatóknak kedvez, hanem Budapest jövőjébe is befektetés. A Liget jobb, szebb, zöldebb és egészségesebb. Nem irigykedő károgástól, hanem konstruktív építőmunkától lesz hangos

– jegyezte meg Szentkirályi Alexandra.