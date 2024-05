„Össze sem lehet hasonlítani a régi Ligetet a mostanival!” - összehozza az embereket a megújult és kizöldült Városliget

Több mint tíz éve épül-szépül a Városliget

A 2013-ben életre hívott Liget Budapest Projekt nem borítja fel a park szerves fejlődése során kialakult egyensúlyt: a megújítását követően is 7 százalék alatt marad a Városliget beépítettsége, a zöldfelületek aránya pedig nő: az eddigiekhez képest - számos eddigi út és parkolófelület megszüntetésének és visszazöldítésének köszönhetően - több tizezer négyzetméterrel nő. Az új épületek tervezőit nemzetközi építészeti tervpályázaton választották ki. Az épületek, így a Magyar Zene Háza és az Új Néprajzi Múzeum számos szakmai elismerést kapott, de a látogatók is imádják: a múzeum rézsútos kertjében mindig van élet, a zenei játszótér és a Magyar Zene Háza szintén nagyon népszerű, vidékről, de külföldről is a csodájára járnak. Megújultak a játszóterek, a futókör, az edzőpark, megépült a Vakok Kertje. A Liget naponta gazdag programkínálatot nyújt. Végre modern helyet kaptak a műtárgyak az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban, állandó kiállítótérnek ad otthont a Millennium Háza és a föld alá került a parkoló. Már tervezik a Magyar Innováció Házát, amiben olyan interaktív, modern kiállítás kap majd helyet, ami túlmutat egy egyszerű a technikatörténeti bemutatón és a tárgyak mellett a történeteket hozza előtérbe, szinte moziszerűen bemutatva az elmúlt korok közlekedés-technológiai eseményeit. Az egykori Petőfi Csarnok helyén épül fel a szintén világviszonylatban is korszerű Új Nemzeti Galéria.