Az óvoda figyelmeztette a kisfiú szüleit - súlyos betegséget diagnosztizáltak nála

A négyéves Raffi Starkowitz 2025 márciusában éppen az óvodájában volt, amikor hirtelen bizonytalannak érezte a járását, és elkezdett egyik oldalra dőlni. Nicky és Neil ekkor a lányuk, Ella és Talya iskolájában voltak, amikor az óvoda hívta őket, hogy Raffi bizonytalanul jár. Eleinte nem tartották súlyosnak, de elmentek a háziorvoshoz ellenőrzésre.

A kisfiú tüneteit az óvoda vette észre, így derült ki a súlyos betegsége Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Óvodai pedagógusok vették észre a kisfiú furcsa járását

A háziorvos azt mondta, nem volt biztos, mi lehet a probléma, és azt javasolta, menjünk a sürgősségire. Ott Raffi vérvizsgálaton esett át, ami rendben volt. Mutattunk az orvosnak egy videót, ahol Raffi normálisan jár, és ekkor javasolta az MRI-vizsgálatot. Onnantól kezdve minden gyorsan romlott

- mondta Nicky.

Öt nappal később egy onkológiai tanácsadó közölte a szülőkkel a félelmetes hírt, amitől rettegtek. Raffi-t nagy sejtes anaplasztikus medulloblastomával diagnosztizálták, ez egy ritka és agresszív agydaganat, és többszörös kemoterápián és hathetes sugárkezelésen esett át.

2025 szeptemberében egy vizsgálat nem mutatott látható betegségjeleket, de Raffi folytatta az intenzív sugárkezelést.

Raffi reagált a kezelésre, ami hatalmas megkönnyebbülés volt számunkra. Ez egy csodálatos pillanat volt; reményt adott, és kapaszkodót a kezünkbe

- mondta az édesanya.

Azonban a családot egy újabb sokkoló hír rázta meg Nicky-nél harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak és maszektómián kellett átesnie, jelenleg hat hónapos kemoterápián, majd sugárkezelésen és hormonterápián vesz részt.

Szerencsére rengeteg kezelés áll rendelkezésemre, de Raffi számára nincs. Az Egyesült Királyságban nincs elérhető kezelés a számára. Ekkor kezdtünk más lehetőségek után nézni; nem akartunk semmit a véletlenre bízni

- mondta Nicky.

Jelenleg az Egyesült Királyságban nem érhető el megelőző kezelés. Raffi-t felvették egy két éves kísérleti programba a pennsylvaniai Hershey-ben található Penn State Gyermekkórházban, ahol a difluorometilornitint (DFMO) tesztelik magas kockázatú medulloblastoma kezelésére, és a szülők 300 000 fontot gyűjtenek a GoFundMe oldalon keresztül a kezelés, az utazás és a szállás költségeinek fedezésére - számolt be róla a Mirror.