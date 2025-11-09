RETRO RÁDIÓ

„Le kell győznöm a gyilkos kórt”: A súlyos beteg Petra gyógyulásáért fogtak össze Mezőcsáton

Összefogtak a helyiek az agydaganattal küzdő ötgyermekes anyukáért. Jótékonysági rendezvényt tartanak november 15-én Mezőcsáton, amelynek a bevételével Petra nehéz helyzetbe került családját szeretnék támogatni.

Szerző: Metropol
2025.11.09.
agydaganat jótékonyság összefogás

Hét hónappal ezelőtt egyik napról a másikra változott meg Szabó-Varga Petra élete. A Mezőcsáton élő 33 éves, ötgyerekes édesanya zsibbadást érzett a fejében. A miskolci kórházban szembesítették vele, hogy agydaganata van. Azóta az életéért küzd, és naponta jár kezelésekre a Debrecenbe.

Petra
Az ötgyerekes Petra agydaganattal küzd. Gyógyulásáért összefogtak Mezőcsáton – Fotó: olvasói kép

Le kell győznöm a gyilkos kórt. A koponyám bal oldalán nagyon rossz helyen van a 3,7 centiméteres agydaganat, amit nem lehet megműteni. Sugárkezelésen vettem rész, amit kemoterápia követ. Bízom benne, hogy a kezelések hatásosak lesznek, és meggyógyulok

– mondja bizakodóan Petra, majd hozzáteszi, hogy az elmúlt hónapok a család minden tartalékát felemésztették. 

Petra betegsége hatalmas kiadás a család számára

Különleges étrendet kell követnem a betegségem miatt. Nem ehetek mást, mint gyümölcsöt, halat és egészséges ételeket, mert csak így bírja a ki a szervezetem a kezeléseket 

– sóhajt fel az édesanya, akinek segítségére Dudás Ildikó, a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetője sietett, és egy családi nap keretein belül szervez gyűjtést, hogy támogatni tudja a nehéz helyzetbe került családot.

Miután hallottam Petra betegségéről, akinek a férje gyermekkori ismerősöm, azonnal elhatároztam, hogy segítek nekik átvészelni ezt a nehéz időszakot. Mezőcsáton november 15-én jótékonysági rendezvényt rendezek, melynek bevételével segíteni szeretnék Petrának

– mondja együttérzően Dudás Ildikó, aki igyekszik nagyon színvonalas programot összeállítani, hogy sokan eljöjjenek és segítsenek.

Már kevesebb, mint egy hét van hátra, és nagyban folyik a szervezés. A jótékonysági napon fel fog lépni Mata Ricsi, Dudás Dávid, és egész nap lesznek a kicsik örömére mesehősök is. Nagyon várjuk a tombolafelajánlásokat és a sütiket és tortákat a versenyre. Úgy látom, hogy már önmagában a hatalmas összefogás is óriási erőt ad Petrának, és nagyon sok helyi vállalkozó is mellé állt

– mondja lelkesen Ildikó, aki hozzáteszi, hogy kicsik és nagyon egyaránt jól fogják érezni magukat a rendezvényen. A csupa szív nő bízik benne, hogy meglesz az eredménye a sok szervezésnek, és a rendezvény bevétele segíteni fog Petra családjának átvészelni a nehéz időszakot.

ITT tudsz segíteni Petrának!

 

