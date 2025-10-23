Ismét gyermekek Karácsonyát szeretné szebbé varázsolni Ildikó

A csupaszív asszony munka mellett végzi önzetlen cselekedeteit. Életét arra tette fel, hogy ott segítsen, ahol csak tud. A Karácsony a gyermekek számára az évben a legnagyobb ünnep, és beárnyékolja, ha a csöppségeknek azt a rideg kórházi falak között kell tölteniük. Ezért határozta el Dudás Ildikó, hogy idén is gyűjtést kezdeményez, hogy a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ Velkey László betegeinek szebbé tehesse az ünnepet.

Dudás Ildikó munka mellett végzi az önzetlen cselekedeteket. Nem vágyik elismerésre, csak segíteni szeretne Fotó: olvasói fotó

Dudás Ildikó szebbé szeretné varázsolni a Karácsonyt

Az elhivatott nő munka mellett végzi az önzetlen cselekedeteket. Nem vágyik elismerésre, csak segíteni szeretne.

Számomra egy gyerekek ölelése a legnagyobb elismerés amit kaphatok. Ezt csak szívből lehet csinálni

- mondja Ildikó, aki évről évre beteg gyermekek tucatjainak gyógykezelésére gyűjt pénzt, hogy lehetővé tegye számukra a gyógyulást.

Óvodában akartam volna dolgozni, de rájöttem, hogy nem nekem való, mivel nem szeretem látni, ha sírnak. A gyerekek szeretete azonban mindig is nagyon fontos volt számomra, ezért elhatároztam, hogy inkább mosolyt csalok az arcukra

- emlékszik vissza Ildikó, aki szülőfalújában Igriciben támogatott először egy agyhártya gyulladásos gyermeket.

Sok pénzt sikerült összeszednem az évek során orvosi kezelésekre, és tavaly is összesen 1600 mikuláscsomagot tudtam az alapítványommal szétosztani. Így idén is november 29.-én a GYEK-ben a fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartunk egy rendezvényt, amit vetélkedők fognak színesíteni. Azonban idén kicsit más lesz, mint tavaly és tavalyelőtt volt. Természetesen az ajándékok nem maradnak el, és a Mikulás ünnepségen meglepjük vele a gyerkőcöket, de a nagy zenés rendezvény elmarad

– folytatja Dudás Ildikó, aki nem akarja fájdítani azoknak a kicsiknek a szívét, akik nem tudnak lejönni az osztályról.

Azt a pénzt, amit a rendezvénybe fektettük volna, most inkább a gyermekekre költjük. Minden kis beteg kap ajándékot, és a kórháznak veszünk lázmérőket is

- zárja a beszélgetést Dudás Ildikó a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetője, aki számára a legfontosabb, hogy gyermekeken segíthessen.