Családbarát KRESZ-park nyílt a Városligetben, máris imádják a gyerekek – fotók

Az a nagyszerű eredmény, hogy a Liget minden egyes négyzetmétere, ami eddig megújult – és ebbe most már a KRESZ-park is beletartozik –, az úgy újult meg, hogy minden egyes négyzetméterében többet és jobbat nyújt az ide látogatóknak, mint korábban. Azt tapasztaljuk, hogy a látogatók örömmel veszik birtokba a Városliget megújult részeit. Valószínűleg így lesz ez a KRESZ-parkkal is, hiszen ide a felújítás előtt is kisgyermekes családok százezrei jöttek el, mostantól pedig – szimbolikusan a magyar közlekedési kultúra napjához kötött újranyitás után – ismét megtehetik majd ezt