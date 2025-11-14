Most érkezett: 50 utassal a fedélzetén balesetezett egy vonat Magyarországon, nagy a baj

Rohantak a tűzoltók, miután egymásnak ütközött egy személyautó és egy személyvonat Zalaegerszegen, a Szövetkezet utca kereszteződésénél.

Az autó sofőrje ki tudott szállni járművéből. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. Az egység biztonságos leszállást biztosít a vonaton utazó ötven embernek – közölte a katasztrófavédelem.