15 éve adták át a felújított Margit hidat – Mutatjuk, milyen volt régen

A jubileum jó alkalom arra, hogy visszatekintsünk a felújítás történetére, valamint arra, hogyan vált a híd újra nemcsak közlekedési csomóponttá, hanem Budapest városképének egyik legszebb elemévé. A összeállított retró képgalériában megmutatjuk, hogyan nézett ki a Margit híd régen, amikor lerombolták, valamint azt is, hogyan építették újjá.

A Margit híd napjainkban, a rakpartról fényképezve. Nézd meg retró képeinket, és repülj vissza a múltba! (Fotó: 123rf.com)

A Margit híd öröksége - Budapest retró ékköve

A Margit híd eredetileg 1876-ban készült el, és hosszú évtizedeken át kevés nagyobb beavatkozáson esett át. A 2000-es évekre azonban világossá vált, hogy az acélszerkezet elöregedett, a burkolat tönkrement, a híd pedig már nem felelt meg a modern forgalmi terhelésnek. A 2009-ben kezdődő, több mint egy évig tartó rekonstrukció során a mérnökök nem csupán megújították, hanem részben vissza is állították a híd eredeti, 19. századi díszítőelemeit. Az új kandeláberek, a felújított öntöttvas korlátok és a restaurált szobordíszek ismét egyedülálló hangulatot adnak a hídnak, amely így egyszerre modern és történelmi.

A felújítás idején a város forgalma komoly átszervezést igényelt, mégis sokak szívébe beleégett a ritkán látható látvány: a híd szinte teljesen kiürült, a munkagépek és állványok között pedig feltárult az a mérnöki struktúra, amelyet hétköznapokon nem látunk. A gyalogosok, akik a lezárások miatt új útvonalakat kerestek, gyakran álltak meg a Duna-parton, hogy megörökítsék a híd félig szétszerelt, mégis lenyűgöző állapotát.

A felújítás befejezése után a Margit híd újra megtelt élettel. A villamosok gördülése, a kerékpárosoknak kialakított biztonságosabb sávok, valamint a gyalogosok számára kibővített járdák mind hozzájárultak ahhoz, hogy a híd ma a városi közlekedés egyik meghatározó eleme legyen. Emellett a turisztikai szerepe is erősödött: innen nyílik az egyik legszebb panoráma a Parlamentre, a Budai Várra és a Margitszigetre.

A 15 éves évfordulóra készült retró képgalériánkban megmutatjuk, hogyan is nézett ki a híd jóval a felújítás előtt.

Nézd meg a különleges galériánkat a Margit híd örökségéről!