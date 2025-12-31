Őrjítő napszél okoz fájdalmat - ezért reagálunk rá érzékenyen

A képzeletbeli olvasottsági toplista tetején egy kvíz végzett. Régi, elfeledett szavakat kellett felismerni. A szókincs minden nyelvben folyamatosan változik. Jönnek új szavak, kikopnak régi kifejezések. A nyelvhasználat alakítja a szókincset. És természetesen bennünket körülvevő világ. A magyar történelem során bolgár, török, német szláv hatások érték a nyelvünket. A nyelvtörténészek sok szavunkról megállapították, hogy honnan ered. Pédául a búza szavunk török eredetű, a nasi szavunk pedig német lehet. A sezlon szó a francia chaise long (hosszú szék) magyar változata. A „régi magyar szavak” kvíz épp ezért nemcsak játék: kicsit időutazás is, mert a régi szókincs a múlt szokásairól és gondolkodásáról is mesél. Itt tudod újra kiölteni.

Toplista első helyezett a régi magyar szavak kvíze lett, amit most is kitölthetsz. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

A lista második helyén, egy júliusi napszélről beszámoló cikk szerepel. Ezekkel a szavakkal vezettük fel az írást: Néha az embernek fogalma sincs, mitől ingadozik hirtelen a vérnyomása, miért olyan nyomott a hangulata és érzi magát fáradtnak. Ha mostanában érzel így, lehet, hogy a napszél az oka. A NASA műholdja megfigyelte, hogy az júliusban 2025 eddigi legerősebb napkitörése zajlott le. A kitörés hatására a Nap felszínén egy 400 ezer kilométer hosszú izzó hasadék keletkezett. A napszél nem más, mint a Napból származó töltött részecskék, főként protonok és elektronok állandó áramlása, amely az űrön keresztül száguld minden irányba. Ezek az apró, láthatatlan részecskék hihetetlen sebességgel – akár másodpercenként 500 kilométerrel – haladhatnak. Több megfigyelés szerint egyes emberek érzékenyen reagálnak a geomágneses viharra. Ennek a tünetei pedig lehetnek az alvászavartól kezdve fáradékonyság, fejfájás, étvágytalanság, emésztési panaszok vagy hangulati ingadozások. Bár a napszél nem pusztít el minket, azonban komoly kockázatot jelenthet, főként a modern, technológiával átszőtt világunkra nézve.

A napszél hat a szervezetünkre. Fotó: Lia Koltyrina /

Egy másik történetben a NASA kutatói – a cikk szerint – Grönlandon egy gleccser alatt bukkantak egy hidegháborús katonai bázis nyomaira: a Camp Century 1959-ben épült, és a Jégféreg-projektet szolgálta volna, amely nukleáris rakéták jég alatti tárolására irányult. A dokumentumok feloldása után vált ismertté a „rejtett város” története: 21 összekapcsolt alagútról, nagy kiterjedésről és hordozható atomreaktorról írnak, a bázist pedig 1966-ban leselejtezték. Chad Greene és Alex Gardner akkor figyelt fel a maradványokra, amikor a jégréteg feltérképezésére alkalmas eszközt teszteltek.