Most jött: bajba jutott egy sportoló Magyarországon, mentőhelikopter érkezett hozzá
Mentőkötelekre, mászóövekre és láncfűrészre is szükség volt a mentéshez.
Ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután lezuhant egy sportoló egy szikláról Oroszlány és Gánt között.
Az oroszlányi önkormányzati tűzoltók mentőkötelekkel, mászóövekkel, láncfűrésszel felszerelkezve, egy terepjáró segítségével közelítették meg a bajbajutottat. A futót mentőboardon juttatták el a mentőhelikopterig - írja a katasztrófavédelem a honlapján.
