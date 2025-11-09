Most jött: bajba jutott egy sportoló Magyarországon, mentőhelikopter érkezett hozzá

Ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután lezuhant egy sportoló egy szikláról Oroszlány és Gánt között.

Az oroszlányi önkormányzati tűzoltók mentőkötelekkel, mászóövekkel, láncfűrésszel felszerelkezve, egy terepjáró segítségével közelítették meg a bajbajutottat. A futót mentőboardon juttatták el a mentőhelikopterig - írja a katasztrófavédelem a honlapján.