Most jött: súlyos villamosbaleset történt Zuglóban, óriási a káosz
A helyszínen zajlik a műszaki mentés.
Ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután villamossal ütközött össze egy személygépkocsi Budapest XIV. kerületében, az Erzsébet királyné útja és a Fűrész utca kereszteződésénél.
Műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a baleset helyszínére. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály lehet - közölte a honlapján a katasztrófavédelem.
