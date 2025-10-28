Most jött: tömegbaleset történt a XIV. kerületben, nagy a baj
A helyszínen zajlik a műszaki mentés.
Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött négy személygépkocsi Budapest XIV. kerületében, az Egressy úton, a Róna utca közelében.
A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály - írja a katasztrófavédelem.
