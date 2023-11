Bizonyított a Liget Budapest Projekt: elképesztő, hogy megváltozott tíz év alatt a Városliget! – Képgaléria

Keressen az ember kultúrát a városban, koncertre menne, esetleg csak futna egy jót, meginna egy finom kávét vagy a kutyájával játszana valahol, a Városliget tökéletes színhelyet biztosít mindezekhez. A 10 éve megszületett Városliget- törvénynek köszönhetően a Liget folyamatosan fejlődik, újabb és újabb attrakciókat, újdonságokat nyitva meg a látogatók előtt. Az elmúlt 10 év eredményei pedig azt bizonyítják, hogy a projekt jó úton halad: eddig több mint 7 és fél millió látogatót vonzottak, a fejlesztés pedig nem áll meg. A Városliget tovább fog szépülni.

Imádják a budapestiek és a turisták a megújult Városligetet Fotó: Máté Krisztián

Ingyenes kiállításon nézhetjük meg, milyen volt és milyen lett a Városliget 10 év alatt

Tíz éve született meg az a törvény, mely lehetővé tette, hogy a Városligetet felvirágoztassák. 2013 óta olyan attrakciókkal bővült a már így is népszerű Liget, mint a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Városligeti Nagyjátszótér vagy épp a kutyás élménypark. A Városligetet zöldebbé is tették az elmúlt tíz évben: eddig több mint negyedmillió négyzetméter zöldfelület újult meg, 72 000 négyzetméter burkolt felületet bontottak el, elültettek több mint ötszáz lombos fát és 130 fenyőt, közel 70 000 cserjét és több mint kétszázezer évelőt. Így most, ha az ember kimegy a Városligetbe, egyszerre talál kultúrát, sportot és rekreációt, turisztikai látványosságokat és pihenést is.

A tízéves évfordulóra különleges programokkal készültek a Liget Budapest Projekt vezetői: ingyenesen megtekinthető kiállítás nyílt a Néprajzi Múzeumban található látogatóközpontban, amely a megújulás első tíz évének legfontosabb mérföldköveit mutatja be az érdeklődőknek, de elérhetővé válik a Liget Budapest ajándékkártya és a vezetett parkséta is, melyen a látogatók a Liget legszebb épületeit járhatják be.

Amillennium óta nem látott léptékű kulturális beruházásokkal gazdagodott az ország a Városliget fejlesztésével Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Európa legkomplexebb és egyik legvonzóbb kulturális negyedévé válik a Városliget

A Liget Budapest Projekt célja, hogy világszínvonalú körülmények között tölthessék el az időt a budapestiek és az idelátogató vidékiek, külföldiek. Bár az első 10 év már eltelt, még bőven van munka, hiszen további fejlesztések vannak tervben. A legnagyobb és legfontosabb fejlesztés, az Új Nemzeti Galéria felépítése még hátravan, mely abban segít majd, hogy a Városliget az egész világ számára látható módon felkerüljön Európa kulturális térképére. Előreláthatólag az új galéria építése 2025-ben kezdődhet meg a volt Petőfi Csarnok helyén. A projekt teljes befejezését pedig 2028-ra tervezik.

A Néprajzi Múzeum most ingyenesen megtekinthető kiállítását a Metropol stábja is megtekintette. A különleges technikával készült fotókon egyszerre láthatjuk egy-egy terület régi és mostani arcát. A kiállítás fotóit megnézheted a képgalériánkban: